Erdélyi választások - A külföldön élők levélvoksolásra íratkozhatnak föl

2020. szeptember 23. 13:05

A külföldön élő román állampolgároknak azt tanácsolja az állandó választási hatóság (AEP), hogy levélben adják le szavazatukat a december 6-i parlamenti választásokon, mivel a járványhelyzet miatt sok helyütt nem lehet majd személyesen szavazni.

A Hotnews.ro hírportál szerdán Constantin-Florin Mituletu-Buicat, az AEP elnökét idézve azt írta: több olyan ország is van az Európai Unióban és a világ más térségeiben, amely jelezte, idén nem engedélyezi román választókörök berendezését a külképviseleteken vagy azokon kívül.



Román sajtóértesülések szerint Nagy Britannia, Hollandia, Kanada, és Új-Zéland is azt kérte a bukaresti hatóságoktól, tegyék lehetővé a levélszavazást, elkerülendő, hogy az adott országokban élő román állampolgárok tömegesen felkeressék a külképviseleteket. A Román Rádió úgy tudja, "fennáll a veszélye", hogy Bukarest a román diaszpóra legnépesebb közösségeit befogadó két országban - Olaszországban és Spanyolországban - sem tud majd szavazóköröket működtetni a parlamenti választások idején.



A külföldön állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező román állampolgárok szeptember 21-ig igényelhették, hogy a román hatóságok lakóhelyükhöz közelebb is nyissanak választókörzetet. A választási hatóság által e célból működtetett votstrainatate.ro honlapon csaknem négyezren kérvényezték ezt. A legutóbbi, 2016-os parlamenti választásokon 2700 külföldön élő román kérte szavazókör megszervezését lakóhelye térségében.



A hatóságok által ajánlott, levélben történő voksolásra is a négy évvel korábbi kilencezernél többen, mintegy 12 500-an iratkoztak fel eddig, de számuk továbbra is elenyésző a román diaszpóra négymilliós létszámához vagy ahhoz képest, hogy a tavalyi elnökválasztáson csaknem egymillió román állampolgár szavazott külföldön.



Az AEP elnöke ugyanakkor felhívta a külföldön élő román állampolgárok figyelmét, hogy a választási törvényt a járványhelyzethez igazító, múlt héten hatályba lépett jogszabály-módosítással meghosszabbították a levélszavazás regisztrációs határidejét, így még csaknem egy hónapig, október 22-ig átiratkozhatnak a külföldi választási névjegyzékbe azok az állandó vagy ideiglenes külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok, akik levélben akarnak szavazni.



Romániában megyei pártlistás arányos rendszerben választják meg a kétkamarás parlamentet. A 41 megyei választókerület és főváros mellett egy 43. választókerületet hoztak létre a külföldön élő román állampolgárok számára. A négymilliós román diaszpóra négy parlamenti képviselőt és két szenátort küldhet a 465 tagú bukaresti parlamentbe.



A parlamenti választásokat megelőzően szeptember 27-én, vasárnap önkormányzati választásokat is tartanak Romániában, ezen azonban a külföldön tartózkodó román állampolgárok nem szavazhatnak.



MTI