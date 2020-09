Migrációs paktum: Von der Leyen a "szolidaritás megosztását" erőltetné

2020. szeptember 23. 14:43

A tagállamok felelőssége, szolidaritása és a humanitárius kötelezettségek teljesítése áll az Európai Bizottsága új migrációs és menekültügyi paktumjavaslata középpontjában, amelyet a testület elnöke mutatott be szerdán Brüsszelben.

Ursula von der Leyen kiemelte, a jelenlegi rendszer nem működik, az elmúlt öt évben az unió nem tudott megfelelő váltaszt adni a migrációs kihívásokra. Az Európai Uniónak le kell tudni küzdenie a kialakult patthelyzetet. Fel kell hagynia az eseti megoldásokkal, és kiszámítható, megbízható migrációkezelési rendszert kell létrehoznia.



Elmondta, az uniós bizottság javaslata kiigazított és gyorsabb eljárásokat határoz meg a menekültügyi és migrációs rendszer egészében. Az új rendszer magába foglalja a származási és a tranzitországokkal folytatott együttműködés javításának módjait, a hatékony menekültügyi eljárások biztosítását, a menekültek sikeres integrációjának modelljét és az Európában maradni nem jogosultak visszatérésének rendszerét. Egyensúlyba hozza a felelősség és a szolidaritás tisztességes megosztásának elveit, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy helyreálljon a tagállamok közötti és az unió migrációkezelési képességébe vetett bizalom - mondta.



A javaslat közös irányítást, jobb stratégiai tervezést szorgalmaz az uniós és a nemzeti politikák összehangolása és a kölcsönös bizalom erősítése érdekében. A migrációs kihívás tekintetében a tagállamok eltérő helyzete, valamint a migrációs nyomás változásai miatt az Európai Bizottság a tagállamok rugalmas együttműködésének rendszerét javasolja - mondta von der Leyen.



Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos a csomag részleteinek bemutatásakor közölte, az Európai Bizottság az unió külső határainak fokozott védelmét javasolja a jogi keret módosításával, valamint az Európai Határ- és Parti Őrség (Frontex) szerepének növelésével.



Elmondta, a Frontex szélesebb körű felhatalmazása támogatni fogja a határellenőrzéssel, a visszaküldéssel és az unión kívüli országokkal folytatott együttműködéssel kapcsolatos tagállami tevékenységeket. Kifejtette: a bizottsági megközelítés hatékonyabb és gyorsabb, a tagállamok között összekapcsolt menekültügyi eljárásra összpontosít. Magában foglalja az egyes belépéseket megelőző átvilágítást, valamint kiterjed az unió külső határait engedély nélkül átlépő, vagy a tengereken végzett kutatási és mentési művelet után partra szállítottak azonosítására. Az egészségügyi és biztonsági ellenőrzés eredményét, az ujjlenyomatokat az Eurodac nevű közös adatbázisban rögzítik. Az eljárás lehetővé teszi a gyors döntést az uniós tartózkodás engedélyezéséről, vagy megtagadásáról - közölte.



Hozzátette, az uniós bizottság emellett a nemzetközi védelemre nem jogosultak visszaküldésének rendszerét koordináló felelőst fog kinevezni, aki a nemzeti képviselők hálózatával együttműködve biztosítja a rendszer egységes működését az egész unióban.



Ylva Johansson belügyi biztos közölte: az uniós bizottság az illegális migráció felszámolását célzó erőfeszítések támogatását, az unióba igyekvők számára jogszerű csatornák megteremtését szorgalmazza.



Az hangsúlyozta, hogy a legális migrációt, és a hatékony integrációt támogató uniós politika előnyös lesz az európai társadalmak és gazdaságok számára. Az uniós bizottság a közeljövőben új átfogó cselekvési tervet kíván elfogadni az integráció és a befogadás elősegítésére - közölte.



"Az új migrációs és a menekültügyi rendszer az együttműködésen és az önkéntes alapon működő rugalmas szolidaritáson alapul, azonban kötelező hozzájárulásra van szükség az egyes tagállamokra nehezedő nyomás csökkentésére" - fogalmazott.



A szolidaritási mechanizmus különféle helyzetekre terjedhet ki, egyebek mellett a tengereken megmentettek kiszállását követően a menedékkérők áthelyezésére a belépés szerinti első országából egymásik tagországba. Kérdésre válaszolva azt közölte, az Európai Bizottság javaslatában nem szerepel a migránsok és bevándorlók tagországok közötti kötelező kvóták szerinti elosztásának európai rendszere. Kvótákról egy esetben lehet szó: válsághelyzetben, tagállami segítségkérés esetén rendelhető el, amikor a többi tagállamnak a befogadásban, vagy a kitoloncolásban kell segítséget vállalnia.



Elmondta azt is, hogy az uniós bizottság paradigmaváltást sürget az unión kívüli országokkal folytatott együttműködés tekintetében is. Olyan programot kíván indítani az unión kívüli partnerországokkal, amelyek az Európai Unió munkaerőigényére válaszol. Emellett hangsúlyt kíván helyezni az európai tartózkodásra nem jogosultak visszafogadását célzó megállapodások hatékony végrehajtására is. A visszatérítési rendszer hatékonyságának biztosítása ugyanis az EU migrációs szabályait teszi hitelesebbé - emelte ki az uniós biztos.

MTI