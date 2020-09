EL-selejtező, Fehérvár - Márton Gábor: megpróbáljuk őket meglepni

2020. szeptember 23. 15:49

Márton Gábor vezetőedző szerint a MOL Fehérvár FC csütörtökön megpróbálja meglepni a francia Stade de Reims csapatát a labdarúgó Európa-liga-selejtező harmadik fordulójában.

Márton - goal.com

"Az előző két körben mindenki kötelező győzelmeket várt tőlünk, de bizonyosodott, hogy egy ír, vagy máltai ellenfél sem könnyű, ha nem tudjuk lezárni a mérkőzéseket. Ezúttal nem mondanám, hogy favoritok vagyunk, de esélytelenek sem" - jelentette ki a tréner a szerdai online sajtótájékoztatón.

A szakember elárulta, alaposan feltérképezték a francia riválist, amelyet ezek alapján igyekeznek majd meglepni egy-két dologgal. Hozzátette, a Reims nem kezdte jól hazája bajnokságát, már csak ezért is úgy látja, hogy legyőzhető ellenfél, ehhez viszont az lesz szerinte a legfontosabb, hogy a kínálkozó lehetőségeket kihasználja a csapata.



"Lesznek változások a máltai csapathoz képest, már csak azért is, mert Alef nem hadra fogható, míg Pátkai kedden meglepetésszerűen távozott" - árulta el Márton. Kifejtette, szeretnének támadni, de egyensúlyt kell találni, hogy közben hátul is stabil maradjon az együttese.



A MOL Fehérvár FC csütörtökön 18 órától fogadja a Stade de Reims gárdáját. A továbbjutás egy meccsen dől el zárt kapuk mögött. A csapatoknak a mostanival együtt két párharcot kell nyerniük a csoportkörbe jutáshoz, a továbbjutó a belga Standard Liege, vagy a szerb FK Vojvodina vendégeként harcolhatja majd ki a főtáblára kerülést.



MTI