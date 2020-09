Sophia Loren 86 évesen debütál a Netflixen

2020. szeptember 23. 16:39

Sophia Loren 86 évesen az Előttem az élet című Netflix-drámával tér vissza 11 évnyi szünet után ismét a film világába. A produkciót fia, Edoardo Ponti rendezte.

Loren - archyde.com

A tévédráma forgatókönyvét Ugo Chiti és Ponti írta Émile Ajar azonos című regényéből. Sophia Loren a holokauszttúlélő Rosa mamát alakítja, aki szárnyai alá veszi a 12 éves utcagyereket, Momót. Az idős, magányos asszony és a gyerek között szoros érzelmi kapcsolat alakul ki, megvédik egymást, szokatlan családot alkotnak a tengerparti olasz városban, ahol élnek.



A The Guardian című brit napilap honlapja szerdai cikkében emlékeztet arra, hogy Ponti rendezése a regény második filmes feldolgozása, az 1977-ben bemutatott produkció főszerepét Simone Signoret játszotta.



Az Előttem az élet októberi római premierje után a produkció novemberben kerül be a Netflix kínálatába. A deadline.com hollywoodi hírportál értesülése szerint a streamingóriás az idei díjszezonban kampányt is szervez a filmnek.



Loren első Oscar-díját 1961-ben az Egy asszony meg a lánya című filmért kapta, 1991-ben pedig Oscar-életműdíjjal jutalmazta kiemelkedő színészi pályafutását az amerikai filmakadémia.



A színésznő elmondta, hogy nagy örömmel játszotta el a főszerepet az Előttem az élet című filmben, mivel a karakter az édesanyjára emlékeztette. Loren korábban már kétszer forgatott fiával, legutóbb 2002-ben A női lélek fájdalmai című filmjében szerepelt.



A 46 éves Edoardo Ponti Loren második gyermeke a Carlo Ponti filmrendezővel kötött házasságából. A színésznő 1966-tól élt a rendezővel több mint negyven éven át Ponti 2007-ben bekövetkezett haláláig.

Ponti és édesanyja - italiancinemaarttoday.blogspot.com



Az Előttem az élet című filmben Loren egészen új oldaláról mutatkozik be színésznőként - ígérte Edoardo Ponti a deadline-nak nyilatkozva. Mint mondta: Sophia Lorent sohasem láthatták ilyen szellemi bénultságot ábrázoló szerepben.



Loren 2010-ben forgatott utoljára, amikor a Tükreim című olasz tévédrámában szerepelt. Előtte Rob Marshall Kilenc című filmjében játszotta a Daniel Day Lewis alakította filmrendező anyját.



Ted Sarandos, a Netflix tartalom-előállítási igazgatója a vállalat februári közleményében a világ egyik legnagyobb színésznőjének nevezte Lorent, és hangsúlyozta, hogy az Előttem az élet olyan történetet mesél el, amely - akárcsak Sophia Loren - az olasz és a globális közönséget is magával ragadja majd.

MTI