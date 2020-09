A kárpátaljai magyar közösség továbbra is számíthat a kormány támogatására

2020. szeptember 23. 17:18

A kárpátaljai magyar közösség a jövőben is számíthat a magyar kormány feltétlen támogatására, mert egymás nélkül sem a kisebbség, sem az anyaország nem tud erős, sikeres és teljes lenni - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitóján, amelyen az iskola Rákóczi-díjjal tüntette ki a magyar diplomácia vezetőjét.

Szijjártó beszédében hangsúlyozta, hogy mára a magyarok "motorjává" váltak annak a Kárpát-medencei, közép-európai összefogásnak, amely az elkövetkező időszakban az európai fejlődés forrása lesz.



Rámutatott arra, hogy az elmúlt időszakban jelentősen javult a magyar-szlovák és a magyar-szerb viszony. "Ezekre a pozitív folyamatokra lehet alapozni a Kárpát-medence, Közép-Európa jövőjét, amelynek során utak, vasutak épülnek, határátkelőhelyek nyílnak, energiaösszeköttetések és gazdaságfejlesztési programok születnek. Ez az a jövő, amelyben mindenki megtalálja a maga hasznát, amely során nem feszíti szét kapcsolatainkat a nemzeti hovatartozásunk" - fogalmazott. Hangsúlyozta: arra van szükség, hogy a szomszédos országok a náluk élő magyar kisebbségre ne konfliktusforrásként, hanem erőforrásként, a két ország közötti kapocsként tekintsenek.



"Ebben a sikeres Kárpát-medencei jövőben ott szerepel Ukrajnai is, ezért próbálunk lépésről lépésre mindent megtenni annak érdekében, hogy a magyar-ukrán kapcsolatokat minden tekintetben jó irányba tereljük" - emelte ki, hozzáfűzve, hogy Ukrajna minden nehéz pillanatban eddig is számíthatott Magyarország támogatására, és most, a koronavírus-járvány közepette is.



A II. Rákóczi Ferenc főiskolát a kárpátaljai magyarság megmaradása egyik legfontosabb bástyájának nevezte, kiemelve, hogy az intézményből kerülnek ki azok a fiatalok, akik majd a jövő nemzedékét tanítják, vezetik. Biztosított ezért afelől, hogy a magyar kormány a jövőben is minden kívánt, szükséges eszközzel támogatni fogja a főiskola működését.

