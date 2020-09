Újraindul Erdélyben az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programja

2020. szeptember 23. 18:20

Októbertől újraindul Romániában az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programja, amelynek célja egyebek mellett az anyanyelvű oktatás vonzerejének növelése - közölte szerdán az alapítványt működtető Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

Közölték, hogy a délutáni foglalkozás több pedagógussal, azonos számú helyszínen és kevesebb gyermek részvételével indul újra október 5-től. A jelenlegi adatok szerint 119 pedagógussal és 1524 tanuló részvételével indul a program 10 megyében és Bukarestben, összesen 32 tanintézményben.



"Kihívás volt az idei tanévben a jelenlegi közegészségügyi helyzetben felmérni az igényt, a lehetőségeket, és elindítani a programot" - nyilatkozott Nagy Zoltán Levente, az Iskola Alapítvány elnöke. Rámutatott: minden oktatási intézmény vezetőségével, pedagógusokkal és szülőkkel külön-külön egyeztetve, a járványügyi előírások betartásával igyekeznek biztonságban elindítani a délutáni oktatást ott, ahol továbbra is igény van rá.



Hozzátette: a részt vevő oktatási intézmények száma és a gyermeklétszám a jövőben növekedhet, ha a specifikus feltételeknek helyi szinten eleget tudnak tenni, és amennyiben lesz elegendő számú engedélyezett osztályterem, valamint pedagógus.



Ilyen délutáni oktatás lesz az idei tanévben Arad, Beszterce-Naszód, Brassó, Fehér, Hunyad, Máramaros, Szeben, Kolozs, Temes, Hargita megyékben és Bukarestben.



A program célja a magyar anyanyelvű oktatás vonzerejének növelése mellett az is, hogy a magyar iskolákat népszerűbbé tegyék a szórványközösségekben, és közvetetten segítsenek anyagilag a szülőkön.



Az először 2019 őszén indult program a magyar nyelvű elemi oktatásban részt vevő gyermekeket célozza meg, a délutáni felügyelet és oktatás mellett naponta meleg ebédet is biztosítanak nekik. A program a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával valósul meg.



MTI