Migrációkutató Intézet: "konszenzusos" javaslatot készített az EB?

2020. szeptember 23. 21:56

Kifejezetten konszenzusos migrációs javaslatot dolgozott ki az Európai Bizottság - értékelt Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán mutatta be az új migrációs és menekültügyi paktumjavaslatot. A német politikus: az új rendszer magába foglalja a származási és a tranzitországokkal folytatott együttműködés javításának módjait, a hatékony menekültügyi eljárások biztosítását, a menekültek sikeres integrációjának modelljét és az Európában maradni nem jogosultak visszatérésének rendszerét. Egyensúlyba hozza a felelősség és a szolidaritás tisztességes megosztásának elveit, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy helyreálljon a tagállamok közötti és az unió migrációkezelési képességébe vetett bizalom - mondta.



Janik Szabolcs kiemelte: az előző nap bemutatott paktum egy több mint 350 oldalas dokumentumegyüttes. Még hosszú időbe telik, hogy ebből kézzel fogható jogszabálycsomag legyen.



Az eddigi vélemények alapján az látható, hogy a jobboldal tárgyalási alapnak gondolja azt, míg a politikai palettán balra haladva egyre nagyobb az elutasítottsága. Vannak olyan emberi jogi szervezetek is, amelyek mereven elutasítják a javaslatcsomagot - mondta.



Janik Szabolcs szerint a 2015-ben és a 2016-ban készült uniós javaslatcsomagokhoz képest "ég és föld" a különbség. A szakértő szerint mostanra "Brüsszel is felismerte, hogy a tagállamok nélkül nem fog menni".



Kitért arra is, hogy a paktum a menekültügyi rendszer reformjára van kihegyezve, mégis megjelenik benne az a szempont is, hogy egyes tagállamoknak munkaerőhiány-problémái vannak. Ennek kapcsán Janik Szabolcs megjegyezte, hogy az Európába érkezők között a "nagyobb tömegek" kizárólag gazdasági okokból érkeznek a kontinensre.



