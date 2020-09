Egyetlen rendőrt vádolnak az intézkedés közben meghalt ápolónő ügyében

2020. szeptember 23. 22:44

Egyetlen amerikai rendőr ellen vádat emeltek, két másik ellen pedig ejtették a vádat a kentuckyi Breonna Taylor afroamerikai ápolónő rendőri intézkedés közben történt halálának ügyében - jelentette be Kentucky főállamügyésze, Daniel Cameron a szerda délután tartott sajtókonferenciáján.

A 26 éves Taylorra március közepén a kentuckyi Louisville városban lévő otthonában lőttek rá többször is a házkutatást tartó rendőrök. A három rendőr kábítószert keresve, házkutatási paranccsal érkezett a lakásba éjjel, és amikor a nő barátja tüzet nyitott rájuk, azonnal visszalőttek. Breonna Taylort hat lövés érte, a helyszínen meghalt.



Az államügyész szerdán bejelentette: a vádesküdtszék Brett Hankison nyomozó ellen vádat emelt, míg két kollégája, Jonathan Mattingly őrnagy és Myles Cosgrove nyomozó ellen nem történt vádemelés. A vizsgálat ugyanis igazolta a rendőrök azon állítását, miszerint a kentuckyi törvények értelmében jogosan használták a fegyverüket. Daniel Cameron államügyész megfogalmazásában: "igazolható volt a halálos lövések leadása, mivel Kenneth Walker lőtt rájuk". Kenneth Walker Breonna Taylor barátja volt.

Breonna Taylor ügye, bár márciusban történt, csak májusban kapott országos nyilvánosságot az Egyesült Államokban, azt követően, hogy Minneapolisban rendőri intézkedés közben meghalt az afroamerikai George Floyd. Azóta a részben a rendőri erőszak ellen szervezett demonstrációkon Floyd arcképe mellett Taylor fotóját is magasba emelték a tüntetők.



Daniel Cameron a vizsgálati eredményekről tájékoztatva elmondta: a korábbi hírekkel ellentétben a három rendőr nem betört a lakásba, hanem kopogott az ajtón, és hangosan jelezte érkezését. Majd, miután nem jött válasz, betörték az ajtót. Elsőként Mattingly lépett be, akire Breonna Taylor barátja fegyvert fogott, és rá is lőtt, megsebesítve a rendőrt. Erre válaszolt lövésekkel a többi rendőr is. A főállamügyész azt is elmondta: nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy Brett Hankison fegyvere végzett Breonna Taylorral.



"Kétségtelen, hogy ez gyomorszorító, érzelmekkel telített eset" - fogalmazott Cameron, aki az áldozathoz hasonlóan szintén afroamerikai.



Júniusban Louisville rendőrsége Hankisont elbocsátotta, a másik két rendőrt pedig adminisztratív munkakörbe helyezte. Taylor családja pert indított, a város demokrata párti polgármestere, Greg Fischer szeptemberben bejelentette, hogy a város 12 millió dolláros kártérítést fizet a családnak. Közben gyilkossági kísérlet miatt vádat emeltek Taylor barátja, Kenneth Walker ellen.

Daniel Cameron sajtótájékoztatója után a Taylor-család ügyvédje, Ben Crump - aki George Floyd családjának is az ügyvédje - szintén sajtókonferenciát tartott, amelyen "felháborítónak" és "sértőnek" nevezte, hogy egy rendőr ellen emeltek vádat.



Szerda délután újabb demonstráció kezdődött Louisville-ben a rendőri erőszak ellen. Fischer polgármester három napig tartó, este kilenc órától kezdődő kijárási tilalmat rendelt el a városban.

