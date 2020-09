Amerikai elnökválasztás - Florida FBI-vizsgálatot sürget Bloomberg ellen

2020. szeptember 24. 20:51

Florida igazságügyi vezetője, Ashley Moody csütörtökön FBI-vizsgálatot sürgetett Michael Bloomberg amerikai milliárdos ellen a választási törvénnyel történt visszaélések gyanúja miatt.

Ashley Moody szerint Bloomberg megsérthette a floridai választási törvényt azzal, hogy legalább 17 millió dollár gyűjtésére szólított fel 32 ezer volt elítélt büntetésének kifizetésére annak érdekében, hogy ezek az emberek is szavazhassanak november 3-án az elnökválasztáson.

Michael Bloomberg - aki indult a demokraták elnökjelöltségéért is - nyíltan elkötelezte magát Joe Biden demokrata párti elnökjelölt mellett, akinek kampányát anyagilag is támogatja. A The Washington Post nyilvánosságra hozta a milliárdos egyik emlékeztetőjét, amelyben Bloomberg azt írta: "tudjuk, hogy a floridai győzelemhez szükségünk van meggyőzésre, késztetésre, új szavazókra Biden mellett. Ez azt jelenti, hogy új utakat kell felkutatnunk a szükséges szavazatok megtalálásához, miközben tudjuk, hogy nagyon sok szavazatot már előre eldöntöttek".

Ashley Moody szerint ez a feljegyzés aggodalomra ad okot, mert "azt sejteti, hogy egy meghatározott szavazói csoportot közvetve vagy közvetlenül pénzzel vesznek rá bizonyos irányú szavazásra". Az igazságügyi vezető leszögezte: ez sérti a floridai választási törvényt, függetlenül attól, hogy melyik pártról van szó. "A floridai törvények értelmében nem lehet közvetve vagy közvetlenül bármilyen nagyságú értékkel meggyőzni, vagy elcsalogatni szavazókat" - hangsúlyozta Moody.

Donald Trump amerikai elnök a Fox televíziónak nyilatkozva szintén törvényellenesnek nevezte Bloomberg kísérletét. "Teljes mértékben törvényellenes, amit tett" - hangsúlyozta az elnök, majd hozzátette, hogy ez "totális bűncselekmény".

Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója rendeletben mondta ki, hogy a bűncselekményért elítélteknek minden büntetést, kárpótlást, és más jogi pénzügyi kötelezettséget ki kell fizetniük ahhoz, hogy ismét szavazhassanak. A kormányzói rendeletet civilszervezetek megtámadták, de szeptemberben egy bírósági ítélet elutasította a keresetüket, helybenhagyva ezzel a kormányzó döntését.

MTI