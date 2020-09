Másfél milliárd forintból újult meg a Dayka-villa Budapesten

2020. szeptember 25. 14:51

Több mint másfél milliárd forintból megújult az OK Oktatási és Innovációs Központnak otthont adó, szecessziós stílusú Dayka-villa Budapesten.

Kép: wikipedia

Az OTP Fáy András Alapítvány Benczúr utcai székhelye a különleges, szecessziós stílusú építészeti értékeket megőrizve a múlt hagyományait ötvözi a csúcstechnológiával és a modern belsőépítészeti megoldásokkal - olvasható az intézmény MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.



Mint írják, a felújított villaépület kertjében "a haza mindenesének" nevezett Fáy András nemrégiben leleplezett bronzszobra mellé leülhetnek a látogatók és akár szelfizhetnek is a reformkori államférfi szoborba öntött alakjával, amely szintén a múlt és a jelen találkozását szimbolizálja. Az alkotás Meszlényi Molnár János szobrászművész munkája.

A magyar szecessziós építészet egyik remekműve kormányzati támogatásnak is köszönhetően újulhatott meg több mint 1,5 milliárd forintos beruházással a budapesti Benczúr utcában.



Az eredetileg 1913-ban átadott Dayka-villa a Könyves Kálmán körúti Tündérpalotát is megálmodó Kőrössy Albert Kálmán építész utolsó saját tervezésű épülete, amelyet Dayka Balázs énekes, színész és felesége megrendelésére épített.



Az épületben 2012 óta működik az OK Oktatási és Innovációs Központ, amely ingyenes pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tréningeket nyújt. A programot az OTP Fáy András Alapítvány hívta életre és üzemelteti, indulása óta összesen mintegy 120 ezren vehettek részt a képzéseken.



A több mint 100 éves épület másfél évig tartó rekonstrukciója alatt kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a villa egyes szecessziós jellegzetességei, építészeti megoldásai, díszelemei az eredeti állapotukban maradjanak meg. Ilyen például a villa első emeleti erkélye, amelyet egy férfi - Atlasz - és egy női alak - Kariatida - tart egy maszkos díszítésű konzolon állva, továbbá egy sárkányokkal díszített kandalló, valamint az eredeti kovácsoltvas korlátok és a kerítés.



Az intézmény Fáy András szellemiségének megfelelően a legmodernebb vívmányokat és oktatási technológiákat alkalmazva, új képzési és közösségi helyiségekkel, virtuális- és kiterjesztettvalóság-szobákkal, az oktatást segítő robotokkal és egy audiovizuális kiállítótérrel várja a látogatókat.



A központ funkciójában is bővült, a tananyagfejlesztés és oktatás mellett a jövőben tudományos és kulturális workshopok, kiállítások, innovációs célú események helyszíne is lesz.



MTI