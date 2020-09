Varga Judit: A migráció továbbra sem alternatíva Európa számára

2020. szeptember 25. 20:10

A kötelező kvóta szerinti elosztás a magyar kormány számára "mindig vörös vonal volt", és ebben Ausztria az egyik legfontosabb szövetségese - mondta Varga Judit, az uniós ügyekért is felelős igazságügyi tárca vezetője az MTI-nek pénteken az Európai Bizottság két napja bemutatott migrációs és menekültügyi paktumáról, miután hivatalában fogadta Karoline Edtstadler osztrák EU és alkotmányügyi szövetségi minisztert.

Hozzátette: baráti hangulatú megbeszélésük témája leginkább az új migrációs javaslat, a két ország együttműködése a koronavírus-járvány idején, valamint Európa jövője volt.



A szeptember 23-án bemutatott migrációs és menekültügyi paktummal kapcsolatban Varga Judit kijelentette: a kötelező kvóta szerinti elosztás a magyar kormány számára mindig vörös vonal volt, és ebben Ausztria az egyik legfontosabb szövetségese.



Varga Judit azt mondta: Magyarország álláspontja a migrációval kapcsolatban 2015 óta ismert, de ennek soha nem volt része a kritika azokkal szemben, akik a migránsok befogadása mellett kardoskodnak.



"Elvárjuk, hiszen szuverén állam vagyunk, hogy nekünk se mondhassák meg, kivel szeretnénk együtt élni a saját országunkban" - jelentette ki a miniszter.



Hozzátette: a szolidaritásnak különböző formái vannak, azonban az ennek alapján született új, úgynevezett kiutasítási szponzoráció kivitelezésével kapcsolatban komoly kétségek merülnek fel.



A két miniszter megbeszélésén szó esett a koronavírus-járvány elleni védekezésről. A két ország szomszédsága és polgárainak ingázása miatt folyamatos egyeztetés és kölcsönös adatfrissítés szükséges, amelyben számítanak egymás segítségére - közölte Varga Judit.



Tájékoztatás szerint az osztrák miniszter köszönetet mondott neki "a kommunikációban és együttműködésben tanúsított gördülékenységért".



A megbeszélésen az EU jövőjét, illetve az arról szóló kétéves, idén őszre tervezett uniós konferenciasorozatot is érintették a tárcavezetők.



"Európának szüksége van változásra" - jelentette ki Varga Judit, amit - mint mondta - osztrák kollégája is megerősített.



Egyetértettek abban is, - mondta a tárcavezető az MTI-nek nyilatkozva, hogy "lehetséges beszélni a különbözőségeinkről", éppen ezért közös érdek, hogy ez az állampolgárok bevonásával valósuljon meg.

Megemlítette, hogy a témában a múlt héten már második alkalommal tartott közös konferenciát az Igazságügyi Minisztérium és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Budapesten neves európai politikusok bevonásával.



