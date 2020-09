A brit királyi ház pénzügyeit sem kíméli a járvány

2020. szeptember 25. 20:28

A brit királyi család pénzügyeit sem kíméli a koronavírus-járvány.

A Buckimgham-palota - wikipedia

Sir Michael Stevens udvari kincstárnok pénteken ismertetett hivatalos beszámolójában közölte: azzal számol, hogy a járvány miatt jóval kevesebb turista keresi fel a monarchia olyan világhírű látványosságait, mint a Buckingham-palota vagy a legősibb uralkodói rezidencia, a London nyugati határában fekvő windsori kastély.



Sir Michael számításai szerint emiatt a következő három évben 15 millió font (6 milliárd forint) bevételtől esik el a kincstár.



Az uralkodóház pénzügyeinek legfőbb őre kijelentette, hogy a Buckingham-palotának - II. Erzsébet királynő londoni rezidenciájának - felújítási költségvetéséből is várhatóan kiesik 20 millió font (8 milliárd forint).



A Buckingham hercege által 1703-ban épített, hatalmas ősparkkal körülvett, 775 szobás palotában, amely 1837 óta szolgál királyi lakhelyként, már három éve megkezdődtek az eddigi legnagyobb mértékű renoválási munkálatok, amelyek várhatóan tíz évig, vagyis 2027-ig tartanak. A felújítás eredetileg tervezett költségvetése 369 millió font (csaknem 150 milliárd forint) lett volna.



Sir Michael nem részletezte, hogy a nagyszabású renoválási munkálatok terveiből pontosan mit kell elhagyni.



A kincstárnok - hivatalos címe szerint Keeper of the Privy Purse - elmondta ugyanakkor, hogy a királyi ház nem kér pótlólagos költségvetési támogatást a kormánytól, igyekszik forrásainak hatékonyabb felhasználásával kezelni a pénzügyi nehézségeket.



A monarchiára elkülönített állami juttatást - Sovereign Grant - már így is a királyi birtokokat, kereskedelmi ingatlanokat és egyéb befektetéseket kezelő független holding, a Crown Estate éves költségvetési befizetéseinek 25 százalékára emelték a 2017 és 2027 közötti időszakban a korábbi 15 százalékról, éppen azért, hogy finanszírozni lehessen a Buckingham-palota renoválását.



A felújítást nem lehetett tovább halogatni: a Buckingham-palota legutóbb 68 éve, 1952-ben esett át alapos - de akkor sem teljes körű - renováláson, abban az évben, amikor II. Erzsébet királynő trónra lépett.



A sanyarú pénzügyi beszámoló mellé egy örömhír is járult pénteken: az udvar bejelentette, hogy gyermeket vár Eugénia hercegnő, András yorki hercegnek, II. Erzsébet királynő harmadik gyermekének másodszülött leánya.



Eugénia - aki a tizedik a brit trónutódlási sorban - két éve házasodott össze Jack Brooksbank nagyvállalkozóval. Első gyermekük a Buckingham-palota közlése szerint várhatóan a jövő év elején érkezik.



MTI