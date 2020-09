Nagy István: megnőtt a meteorológiai előrejelzések súlya

2020. szeptember 25. 20:58

Az időjárási, éghajlati, levegőkörnyezeti megfigyelések során gyűjtött adatok, az elemzésük, valamint az előrejelzések súlya jelentősen megnőtt a döntéshozatalban - hangsúlyozta az agrárminiszter az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen pénteken Budapesten.

Nagy István azt mondta: a globális éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak mérsékléséhez, a magyar agrárium versenyképességének megőrzéséhez, a gazdálkodás megtervezéséhez egyaránt nélkülözhetetlenek a meteorológiai adatok, az előrejelzések, a hosszú távra szóló éghajlati modellek. A szélsőséges időjárási jelenségek, köztük az özönvízszerű esőzések, az aszályok, az intenzív hőhullámok miatt az emberek egyre kiszolgáltatottabbak, a kárenyhítés gazdasági eszközei pedig egyre sérülékenyebbek - emelte ki.



Szólt arról is, hogy az élet- és vagyonvédelemben is nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az Országos Meteorológiai Szolgálat nemzetközi szinten elismert szakemberei. A globális időjárás-megfigyelési rendszer adatai alapján készülő előrejelzések és riasztások a katasztrófák, a gazdasági károk megelőzésének hatékony eszközei - tette hozzá.



Kitért arra is, hogy az Agrárminisztérium nagyszabású programokat indított az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklésére. Ezek közül kiemelte az öntözésfejlesztést és az országfásítási programot. Hozzátette, hogy az időjárási szélsőségek - köztük az aszály - kivédésére hozott intézkedéseik ugyanakkor csak a meteorológiai szolgálattal együttműködve lehetnek hatékonyak.



A miniszter azt mondta: arra törekszenek, hogy a lehető legjobban összehangolják az agrártárca intézkedéseit a meteorológiai szolgálat fejlesztéseivel. Ezek közül kiemelkedik a 280 állomásból álló országos automata mérőhálózat felújítása, bővítése, amit főként a polgári repülés kiszolgálása és a tervezett paksi bővítés indokol, továbbá az Európai Unió előírásainak megfelelő, nyílt adatpolitika bevezetése - sorolta Nagy István.



Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott kiemelte: az Országos Meteorológiai Szolgálat olyan szervezet, amelyre minden magyar ember büszke lehet. Szakembereik mindenkinek segítséget nyújtanak a mindennapok tervezéséhez - mondta.



A miniszterelnöki megbízott felolvasta Orbán Viktor kormányfő köszöntőlevelét. A miniszterelnök egyebek mellett köszönetet mondott a meteorológiai szolgálatnak a fokozott társadalmi elvárásoknak megfelelő, nemzetközi színvonalú munkájáért. Megköszönte továbbá, hogy figyelmeztető előrejelzéseikkel védik az állampolgár életét, biztonságát, valamint lehetővé teszik a felkészülést arra, hogy az egyre szélsőségesebbé váló időjárási jelenségek minél kevesebb kárt okozzanak az országban.



Áder János köztársasági elnök szintén levélben köszöntötte a meteorológiai szolgálat fennállásának 150. évfordulója alkalmából tartott ünnepség résztvevőit.



Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke elmondta: a szervezet jogelődje európai viszonylatban is elsők között jött létre. Ferenc József 1870. április 8-án ellenjegyezte a "Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet" alapítóokmányát.



Kiemelte: másfél évszázad alatt sokat változott a tudomány, az eszközpark, de valami állandó maradt: a szakma szeretete, az elhivatottság, a szenvedély, a felelősségvállalás, a szűnni nem akaró tanulás és fejlődés iránti vágy. Ugyanis aki meteorológus, nem szakmát választ, hanem hivatást - hangsúlyozta.



Radics Kornélia megjegyezte azt is, hogy a 21. században már nem elég arra válaszolni milyen lesz az időjárás, arra is felelni kell, hogy annak milyen hatása lesz.



Az elnök is arról beszélt, hogy a meteorológiai szolgálat nélkülözhetetlen szerepet játszik a társadalmi és gazdasági fejlődésben, valamint az élet- és vagyonvédelemben, és az ezekhez kapcsolódó döntéshozatalban is. 2020-ra pedig nemcsak a meteorológia, hanem a levegőkörnyezeti mérések területén is megkerülhetetlen nemzetközi szereplővé vált a szervezet.

Szólt arról is, hogy a kormány támogatásának köszönhetően a jövő évtől teljes hozzáférést biztosítanak a meteorológiai adatokhoz, segítve többi között a korlátlan nemzetközi adatcserét és a tudomány fejlődését is.

Az elnök köszöntője végén kiemelte: a meteorológiai szolgálat a következő 150 évben is azon dolgozik, hogy a gazdasági és a társadalmi igényeket minél magasabb színvonalon, naprakész információkkal szolgálják ki.

Petteri Taalas, az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének főtitkára elismeréssel szólt az Országos Meteorológiai Szolgálat munkájáról. Ő is elmondta, hogy Magyarországon valóban hosszú történelme van a meteorológiának. Megemlítette: feljegyzéseik vannak arról, hogy Sopronban már 1717-ben végeztek rendszeres időjárásmérést. A főtitkár elismerését fejezte ki a magyar kormánynak, amiért támogatásuk révén nyílt hozzáférésűvé válnak a meteorológiai adatok, továbbá segítik azt, hogy a meteorológiai szolgálat elláthassa a biztonsághoz, a katasztrófavédelemhez kapcsolódó feladatait is. Úgy fogalmazott: "Minden, ezen a területen elköltött adóforint tízszeresen fog megtérülni".

MTI