Bakondi: az új brüsszeli tervezetben is szerepel a kötelező szétosztás

2020. szeptember 25. 21:45

Az Európai Bizottság új migrációs tervezetében is szerepel a migránsok tagállamok közötti kötelező szétosztása - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Trójai falóban csempészné be a kvótát a ravasz EB - Kép: narciszkertesz.blog.hu

Bakondi György kifejtette: Brüsszelben érzékelték, hogy a nemzetállamok a külső határok védelmét szeretnék, és azt, hogy a kötelező kvótáknak nincs meg a szükséges tagállami támogatottsága. Azt mondta: az új migrációs tervezetben a kötelező betelepítési kvóta kifejezést ugyan kerülik, de más elnevezéssel a kvóta válsághelyzetben és normál helyzetben is fennmaradna. Sőt, kiterjesztenék azokra is, akik bejöttek Európába és nem kapták meg a menedékjogot - ismertette a főtanácsadó.



Hangsúlyozta: Magyarország semmilyen kvótával nem ért egyet. A tömeges illegális migrációt meg kell állítani.



Bakondi György azt mondta: a migrációnak óriási az utánpótlása, ami hosszú távon is gazdasági, szociális, közbiztonsági és közegészségügyi problémákat okozhat.



A főtanácsadó kiemelte: a jogalkotás folyamatában, a nemzetközi egyeztetéseken, a magyar kormány, a magyar diplomácia mindent meg fog tenni a magyar érdekek érvényesítéséért.



MTI