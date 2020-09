Navalnij-ügy - Moszkva részrehajlással vádolta meg az OPCW-t

2020. szeptember 25. 21:53

Túllépte felhatalmazását a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) technikai titkársága azzal, hogy segítséget nyújt a német félnek Alekszej Navaknij ügyében - állította pénteken közzétett kommentárjában az orosz külügyminisztérium tájékoztatási és sajtóosztálya.

Az állásfoglalás szerint az OPCW szeptember 17-én olyan sajtóközleményt jelentetett meg honlapján Németország technikai kérésével kapcsolatban, amely "annak jeleit hordozza", hogy a szervezet titkársága túllépte hatáskörét és megsértette a vegyifegyver-tilalmi egyezmény rendelkezéseit. A dokumentum szerzői rámutattak, hogy ennek VIII. cikke nem ír elő semmilyen szerepet a titkárság számára arra az esetre, ha a részes államok - mint jelen helyzetben - saját hatáskörben előzetes vizsgálatot folytatnak fizikai vagy jogi személyek lehetséges vegyifegyver-alkalmazásának ügyében.



"Ilyen módon, azáltal, hogy a vegyifegyver-tilalmi egyezmény VIII. cikkének 38. pontja értelmében technikai segítséget nyújt a német félnek +A. Navalnij feltételezett megmérgezésének+ keretében, a technikai titkárság túllépte felhatalmazását" - fogalmaztak az orosz diplomaták.

Az orosz külügyi tárca sérelmezte, hogy Németország és NATO-szövetségesei egyezmény megsértésével az OPCW-t az orosz belügyekbe való beavatkozásra kívánják felhasználni azzal, hogy szeptember óta azt sürgetik: Moszkva "működjön közre" a szervezet égisze alatt folytatott nyomozáshoz. Az állsásfoglálás rámutatott, hogy a Tomszkban és Omszkban történtek közvetlenül az orosz joghatóság alá tartoznak.

A minisztérium kifogásolta, hogy a német kormány az 1959-es európai jogsegély-egyezményből fakadó kötelezettségei ellenére megtagadja az orosz hatóságokkal való együttműködést és "aktívan gátolja" az oroszországi előzetes vizsgálatot, így az igazság megállapítását is. Nehezményezte, hogy a német fél elhallgatta az állítólag méregnyomokat hordozó üveggel kapcsolatos értesüléseket, amelyet Navalnij környezete a bánügyi nyomozati eljárás szabályait megszegve a politikus tomszki szállodai szobájából törvényellenesen Németországba szállított.

A moszkvai külügyminisztérium, amely szerint mindez politikai indíttatással történt, "jogi szempontból nagyon kétségesnek" minősítette az effajta bizonyítékot.

Alekszej Navalnij, Vlagyimir Putyin elnök egyik legismertebb bírálója, augusztus 20-án rosszul lett és kómába esett a Tomszk-Moszkva repülőjáraton. A repülőgép egészségügyi kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, ahol Navalnijt szakemberek vették kezelésbe, majd augusztus 22-én a hozzátartozói kérésére Berlinbe szállították tovább. Követői azt állították, hogy a politikust megmérgezték, amit az oroszok többször visszautasítottak.

A 44 éves Navalnij szervezetéből vett minták alapján a német hadsereg, valamint egy francia és egy svéd laboratórium szakértői azt állapították meg, hogy az ellenzéki politikust az egykori Szovjetunióban kifejlesztett, "novicsok" típusú harci idegmérgek egyik fajtájával mérgezték meg.

Moszkva a maga részéről kifogásolta, hogy a német fél sem az orosz főügyészség, sem a Navalnijt kezelő orvosok kérésére nem szolgáltatott információt arról, hogy milyen megállapításra jutott. Moszkva Berlin mellett Párizshoz és Stockholmhoz is jogsegélykérelemmel fordult. Németországtól az OPCW-n keresztül is felvilágosítást kért.

A méreganyagra vonatkozó bizonyítékok hiányára hivatkozva az orosz hatóságok bűnügyi nyomozást nem, csak előzetes vizsgálatot indítottak.



