Összeverik a nőket a francia nagyvárosokban Merkel kedvencei

2020. szeptember 26. 00:00

Egyre gyakoribbá válik Franciaországban, hogy szélsőséges, radikális férfiak - a közszolgálati francia médiumok megkerülik, hogy ezek a nőgyűlölő radikálisok iszlamisták - összevernek nőket pusztán azért, mert szerintük túlságosan rövid a szoknyájuk. Párizs tizennyolcadik kerületében, a Sacré-Coeur szomszédságában sötétedés után már félnek a nők, rendszeresen megalázzák, vagy éppen megütik őket. Gyakran középkorú nőket is, volt, akit összevissza rugdostak. De Strasbourgban és Mulhouse-ban is egyre több a támadás a miniszoknyás nők ellen. Csak ezen a héten kettő is volt.

Strasbourgban egy egyetemistát vert össze három férfi, mert miniszoknyában volt. A három radikalizálódott bűnöző közösen támadt a 22 éves lányra. A francia közszolgálati rádió szerint "nézd ezt a kurvát szoknyában" kiabálással kötöttek bele a lányba, majd a France Bleu szerint azt mondták neki, idézzük: "fogd be a pofádat, kurva, szétbasszuk a szemedet". Utána hárman elkezdték verni, fényes nappal, a strasbourgi belvárosban a lányt, a járókelők meg inkább oda sem néztek.

Strasbourgban az elmúlt két évben 1831 nőt támadtak meg az utcán (természetesen nem mindenkit a miniszoknya miatt).

