Beatles-relikviákból rendez árverést a Sotheby's

A Beatles feloszlásának 50. évfordulója alkalmából online árverést rendez szeptember utolsó hetében az együttes relikviáiból a Sotheby’s aukciósház.

A tételek az angol együttes pályafutásának teljes időszakát felölelik, kezdve első, aláírt kislemezükkel, az 1962-ben kiadott Love Me Do egy példányával, amelynek értékét 15-20 ezer fontra becsülik a szakértők.

Licitálni lehet John Lennon jellegzetes szemüvegeinek egyikére, amely a várakozások szerint akár 30-40 ezer fontért is elkelhet a Sotheby’s aukcióján, vagy arra az iskolai papírlapra, amelyen feljegyezték, ha rosszul viselkedett az iskolában.

Egy 1966-ban készült Cartier óra is szerepel a tételek között, amely Brian Epsteiné, a banda menedzseréé volt, és akinek 1967-ben bekövetkezett halálát kulcstényezőnek tartják poptörténészek a liverpooli együttes felbomlásában.

Húsz év óta először jelenik meg újra hivatalos Beatles-könyv

Húsz év óta először jelenik meg újra Beatles-könyv jövő év augusztusában Nagy-Britanniában. A The Beatles: Get Back című kötet az együttes utolsó albuma, a Let It Be történetét meséli el.

A könyv alapját a banda stúdiófelvételei alatt rögzített mintegy 120 órányi anyag képezi. A kötet megjelenésével párhuzamosan fogják vetíteni Nagy-Britanniában Peter Jackson dokumentumfilmjét, amely ugyancsak a The Beatles: Get Back címen kerül a mozikba – adta hírül szerdán a The Guardian brit napilap honlapja.

A könyv 1969 januárját idézi fel, amikor a Beatles egy televíziós fellépés anyagát vette fel a stúdióban. A felvett számokat 1970 májusában a Let It Be című lemezen adták ki, egy hónappal azután, hogy Paul McCartney kilépett az együttesből. Előtte, 1969 szeptemberében jelent meg az Abbey Road című albumuk. A banda 1969. január 30-án adta utolsó élő koncertjét a londoni Apple Corps-székház tetején.