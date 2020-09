Bajnai Gordonnal készül a Momentum a kormányzásra

2020. szeptember 26. 11:46

Miközben a nyilvánosság előtt az „új nemzedékként” emlegetik magukat, Fekete-Győr Andrásék az 2010 előtti világ gyászos emlékű figuráival, így többek között Bajnai Gordon volt miniszterelnökkel készülnek a kormányzásra.

Bajnai Gordon egykori miniszterelnök, Jeszenszky Géza és Balázs Péter volt külügyminiszterek, a korábbi jegybankelnök Bod Péter Ákos, illetve Oszkó Péter egykori pénzügyminiszter segítheti a kormányzásra való felkészülésben a Momentumot – írta a Blikk. A lap információt Fekete-Győr András is megerősítette.

– Leginkább a szakpolitikusaink felkészítésében fognak segíteni azok, akiket felkértünk – mondta a Momentum elnöke.

Fekete-Győr állítása szerint nem arról van szó, hogy egy választási győzelem esetén Bajnai például állami posztot kap cserébe, a nevezett politikusok és szakértők mindössze szívesen segítenek az ellenzéknek.

Mindez azért is beszédes, mert bár Fekete-Győrék önmagukat az „új nemzedékként”, „új generációként” emlegetik, a Momentumot segítők most nyilvánosságra került névsora egytől-egyik az 2010 előtti világ gyászos emlékű, emblematikus figurái.

A pártelnök éppen azért azt is állította a Blikknek, hogy tanácsadóik között olyan emberek is vannak, „akik a 2010 óta létező kormányzásban is aktív szerepet vállaltak, de talán érthető, ha az ő nevüket nem árulom el”.

Ismert: Gyurcsány Ferenchez hasonlóan a napokban Fekete-Győr András is megfenyegette a jelenlegi kormányzat köztisztviselőit. Elmondása szerint az államigazgatásban 700 fideszes vezetőt váltanának le 2022-ben, ha az ellenzék kormányra kerülne, közülük Polt Péter legfőbb ügyésznek mindenképpen mennie kell.

Emlékezetes, az önkormányzati választás kampányában ugyancsak új korszakot ígérő Karácsony Gergely főpolgármesterré választása után szintén a 2010 előtti világ arcaival vette körül magát. Győzelmét követően pedig Karácsony szinte első dolga az volt, hogy titokban Bajnai Gordonnal találkozzon. Arról, hogy az ellenzék kormányra jutva a 2010 előtti hegemón elit csoportok restaurálási kísérletéhez asszisztálna, a napokban Schiffer András beszélt a Magyar Nemzetnek.

