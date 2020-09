A lengyelektől jöhet a világ első hatékony Covid-gyógyszere

2020. szeptember 26. 12:42

Lengyelország a legjobb úton halad afelé, hogy mihamarabb hatékony, a Covid–19 vírus semlegesítésére képes gyógyszert dobhasson piacra – adta hírül a lengyel PAP hírügynökség a gyártó Biomed Lublin biotechnológiai cég közleménye alapján, amely a vakcinát már át is adta klinikai tesztelésre. Ha minden a tervek szerint halad, a gyógyszer néhány hónapon belül a gyógyszertárakba kerülhet. A biotech vállalat már több mint háromezer, anti-SARS–CoV–2 immunoglobulint tartalmazó ampullát legyártott, miután a kezdeti kutatások igazolták az oltóanyag hatásosságát. – A teszteket lublini, bytomi, białystoki és varsói klinikákon fogják kipróbálni éles helyzetben, az idei negyedik negyedévben, körülbelül négyszáz betegen – mondta Marcin Piróg, a Biomed vezérigazgatója. Hozzátette: – A Biomed Lublin az első laboratórium a világon, amely egyértelműen bizonyította, hogy megvan a technológiája a SARS–CoV–2 vírus semlegesítésére alkalmas antitesteket tartalmazó plazmagyógyszer előállítására.

Az antitestet a Covid–19 betegségből már kigyógyult, tünetmentes emberek vérplazmájából nyerik.

Az 1944-ben alapított Biomed Lublin Lengyelország egyetlen plazmafrakcionáló laboratóriuma. Az oltóanyagot még nem nevezték el.

Grzegorz Czelej parlamenti szenátor, a projekt egyik kezdeményezője kijelentette: – A Covid–19 lábadozó betegek plazmájával való kezelését már az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az amerikai gyógyszeripari hatóság (FDA) és a lengyel egészségügyi minisztérium is jóváhagyta, s a tudósok világszerte igazolták a plazmaterápia hatékonyságát. A plazma alapú orvosságok biztonságosságát több évtized gyakorlata is bizonyította.

Az Index.hu értesülése szerint, mivel bizonyos emberekben természetes módon létező antitesteken alapul az egész eljárás, körülbelül százötven liternyi tényleges emberi vérre volt szükség a napokban klinikai tesztelésre átadott gyógyszerkészlethez. A humán tesztelési szakasznál nem kell hosszas folyamatra számítani, mert a plazmaterápia biztonságos eljárásnak tekinthető, érdemi mellékhatása nem ismert, most már csak a terápiás dózist kell meghatározni. Ezt az eljárást a hatóságok és a nemzetközi szervezetek vélhetően a szokásosnál jóval gyorsabban engedélyezik.

magyarnemzet.hu