Egyenesen Joe Biden kampányoldalára irányít át az Antifa.com

2020. szeptember 26. 18:55

Egyesült Államok szerte nagy megrökönyödést keltett annak felfedezése, hogy egy a radikális baloldalt képviselő Antifa mozgalom nevét viselő portál automatikusan átirányítja a látogatót Joe Biden demokrata elnökjelölt adománygyűjtő weboldalára. A Facebookon és a Twitter-mikroblogon felhasználók ezrei mutattak rá a furcsa összefüggésre: mi köze van Joe Bidennek az amerikai városok tucatjaiban zajló tüntetéseken is feltűnt antifákhoz?

Noha hivatalos magyarázat továbbra sincs, annyi bizonyos, hogy a hetek óta tartó találgatások ellenére sincs változás: az www.antifa.com weboldalra rákeresve továbbra is a Joe Biden hivatalos oldalán találja magát a felhasználó, a portál pedig azonnal fel is kínálja a lehetőséget a látogatóknak, hogy kisebb-nagyobb összeggel támogassák Barack Obama egykori alelnökének Donald Trump elleni kampányát.

A mainstream liberális médiumok, köztük a The New York Times hosszú elemzéseket is írt a furcsaságról, konkrét magyarázat helyett azonban inkább csak tréfának nevezték a helyzetet, azt implikálva, hogy az amerikai nagyvárosok utcáin tomboló erőszakos tüntetések kapcsán maga Donald Trump is „próbálta hamisan összekötni Bident a szélsőbaloldali aktivista hálózattal” . A liberális napilap arra is emlékeztet: a 2016-os republikánus elnökjelöltségért folyó küzdelemben Trumppal szemben alul maradt Ted Cruz texasi szenátor egy Twitter-bejegyzésben azt írta: A Biden kampányoldalára irányító Antifa.com bizonyára Donald Trump leghőségesebb támogatóinak a legújabb erőfeszítése arra vonatkozóan, hogy alaptalanul összekössék Budent az antifasiszta aktivisták laza közösségével.

Ted Cruz kijelentésének súlyosságát jól mutatja, hogy a szenátor hét óra után törölte is az amerikai elnökkel, illetve támogatóival szemben kemény állításokat megfogalmazó tweetjét. A rejtély mindenesetre még hetekkel később is megoldatlanul hever az amerikai állampolgárok előtt – noha egyre több liberális sajtóorgánum érzi feladatának arról beszámolni, hogy tulajdonképpen bárki vásárolhat bármilyen domain nevet az interneten, amit aztán kedve szerint átirányíthat egy másik portálra.

Annyi bizonyos, hogy miközben lángokba borulnak az amerikai nagyvárosok utcái a George Floyd halála miatti tüntetések és zavargások miatt, maga Donald Trump többször is tett utalást arra, hogy a lazán szerveződő Antifa áll az utcai zavargások mögött. Májusban az elnök odáig ment, hogy bejelentette: terrorszervezetté nyilvánítja a mozgalmat.

Az antikfák egyébként elmondásuk szerint a „nácik”, a „fasiszták” ellen küzdenek, ám hogy ki a náci és a fasiszta, azt gyakorlatilag ők maguk határozzák meg, és az sem ritka, hogy erőszakot alkalmazva lépnek fel az általuk szélsőjobboldalinak tartott csoportok rendezvényei vagy éppen a hatóságok ellen.

magyarnemzet.hu