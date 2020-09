Új köntösben a régi gondolatok Brüsszel új migrációs csomagjában

2020. szeptember 27. 09:19

Az uniós migrációs csomag alapgondolata továbbra is az, hogy a bevándorlás jó Európának, azt nem megállítani kell, hanem menedzselni. Hiába minden zsarolási kísérlet, fenyegetés, eljárás, a visegrádi országok nem akarnak tömegesen migránsokat befogadni – hangzott el a Világ adásában.

A héten bemutatták az új európai uniós migrációs paktumot. Az Európai Bizottság új javaslatcsomagja a korábban – főként a V4-eken elbukott – kötelező elosztási kvótákra épült bevándorlási rendszert váltja fel.

„A bizottság igyekezett többször is hangsúlyozni, hogy szó sincs a kötelező kvótáról a csomagban. Van viszont benne határvédelem és kitoloncolás, ami elsőre jól is hangzana, ha nem esne szó arról, hogy összehangoltan és központilag irányítva, legális migrációs útvonalakon kell bejuttatni a migránsokat Európába” – hangzott el az adásban.

A régi európai bevándorlásügyi rendszer nem működik – ezt Ursula von der Leyen bizottsági elnök mondta, amikor – a tervezettnél jóval korábban – bemutatta az új uniós bevándorlási és menekültügyi paktumot.

Kötelező kvóta, de más néven

Nemcsak megbukott a Juncker-féle, a tagállamokra kényszerített rendszer, de szakértők szerint minden korábbinál nagyobb ellentéteket robbantott ki a tagállamok között. A legnagyobb vitát a kötelező kvóta váltotta ki. Ez a von der Leyen-féle tervben hivatalosan nem szerepel, legalábbis nem így nevezik.

Vargha Márk, a Migráció kutató intézet elemzője szerint az volt a nagy kérdés, hogy az új vezetés megtartja-e a Juncker vezette bizottság kvótaelképzelését.

„A déli államok egyértelműen ezt követelik, hiszen nekik az az érdekük, hogy minél előbb elmenjenek tőlük a migránsok, és Európában új helyet találjanak maguknak az európai magországokban, illetve a periféria országaiban is” – mondta.

A kvótarendszer, noha nincs nevén nevezve, bújtatott formában valamiféle szolidaritásként feltüntetve mégiscsak alapeleme a paktumnak. Ebben a szolidaritásban minden tagállamnak kötelezően részt kellene vennie, és ezt többféleképpen is megtehetik. Vagy migránsokat fogadnak be, vagy részt vállalnak a kiutasítottak hazaszállításában. Ha egyikben sem vennének részt, akkor sok pénzt és szakembereket is elfogadnak.

Azt, hogy ki mennyivel járul hozzá a migránsok elhelyezéséhez vagy kitoloncolásához, a szolidaritási hányad határozná meg, amelyet az adott ország népessége és gazdasági mutatói alapján számolnak ki. A visegrádi országok másféle megoldásban gondolkodnak.

Változatlan a V4-es álláspont

„Mi és a Visegrádi csoport egységes álláspontot képviselünk. Bizonyos elveket betartunk, amelyek garantálják, hogy nagyon szigorúan és hatékonyan szabályozzák a határellenőrzést, és a migránsoknak azokon a helyeken nyújtanak támogatást” – mondta Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök.

A menekültügyi paktum tartalmaz továbbá egy előszűrő rendszert, amelyet már az Európai Unió külső határain bevezetnének.

Ennek értelmében az Unió öt nap alatt átvizsgálja a menedékkérőket, akik csak akkor jöhetnének be az Európai Unió területére, ha a hatóságok mindent rendben találtak.

A gyakorlatban azonban nehezen lehet elképzelni, hogy egy dokumentumok nélküli, vagy megkérdőjelezhető iratokkal rendelkező migránst hogyan világítanak át ennyi idő alatt. A megoldást, mint oly sokszor, most is a V4 országai hangsúlyozták.

„Meg kell állítanunk a migrációt, a kvótákat és a betelepítést, ezek számunkra nem elfogadhatóak” – mondta Andrej Babis.

A cseh miniszterelnök szerint Európán kívül ellenőrzőpontokra van szükség és hosszú távú stratégiára van szükség az észak-afrikai országokkal és Szíriával.

A stratégiánk az kell, hogy legyen, hogy ezek az emberek a saját országukban maradjanak, éljenek – tette hozzá.

„A kötelező kvótát azért mégiscsak belecsempészték a paktumba. Mégpedig vészhelyzet esetén. Vagyis ha egy tagállam bejelenti, hogy migrációs válsághelyzettel küzd, akkor Brüsszelben elrendelhetnek valamilyen kötelező kvótát, akár szétosztásra, akár ellátásra, akár szállításra” – értékelte a brüsszeli terveket Bende Balázs, a közmédia vezető külpolitikai szakújságírója.

hirado.hu - M1