Alig mozdult a forint

2020. szeptember 28. 09:32

Minimális erősödéssel kezdett hétfő reggel a forint az euróval szemben, vagyis egyelőre nincs érdemi piaci hatása annak, hogy péntek késő este a Mooody’s meglepetésre pozitívra javította a magyar adósbesorolás kilátását. A magyar deviza továbbra is 360 felett jár az MNB múlt heti kamatemelése után, a héten is a jegybank egyhetes betéti tenderére figyelhetnek a befektetők.

Hétfő reggel 363,2 körül kezdi a hetet a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Ez azt jelenti, hogy a magyar deviza nem reagált érdemben a Moody’s váratlan kilátásjavítására, várhatóan a hitelminősítő lépésének nem is lesz komolyabb piaci hatása. Sokkal fontosabb lehet a héten is, mit lép majd az MNB azt követően, hogy múlt csütörtökön 15 bázisponttal 0,75%-ra emelte az egyhetes betét kamatát, amivel gyakorlatilag monetáris szigorítást hajtott végre. A héten ennek az eszköznek felértékelődik a jelentősége, könnyen hatással lehet a forint további sorsára is a csütörtöki tender. A dollárral szemben reggel 312,25-nél jártunk, míg az angol font 399 közelében állt.

portfolio.hu