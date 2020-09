A Financial Times top 100-as rangsorában a Corvinus

2020. szeptember 28. 10:42

A Financial Times idén is összeállította a legjobb menedzsment képzéseket listázó nemzetközi rangsorát, amelyen a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és szervezés mesterképzési programja is helyet kapott. A világ több száz üzleti iskoláját monitorozva a Financial Times minden évben összeállítja nemzetközi rangsorát a legjobb üzleti iskolákról és képzéseikről.

A menedzsment képzéseket listázó, Financial Times Masters in Managment globális rangsorán idén a 90. helyen szerepel a Corvinus Vezetés és szervezés mesterképzése. Ezzel a program a világ száz legjobb menedzsment képzése közé sorolható. ▾hirdetés A rangos helyezéssel a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és szervezés mesterképzése nem csak itthon számít egyedülálló programnak, hanem nemzetközi viszonylatban is kiemelkedik.

A Financial Times felmérése szerint a Corvinuson Vezetés és szervezés mesterképzésen diplomázott hallgatók átlagfizetése három évvel a végzésük után bruttó 600 000 forint, amely a Diplomás Pályakövetési rendszer adatai szerint másfélszer magasabb az ugyanezt a mesterképzést más hazai egyetemen elvégzettek átlagfizetésénél. Ráadásul a corvinusos hallgatók diplomájuk értékét még egy CEMS (The Global Alliance in Management Education) képzéssel is növelhetik. A CEMS két féléves, külföldi egyetemi félévet és szakmai gyakorlatot is tartalmazó képzés, amely Magyarországon csak a Corvinuson érhető el. A CEMS program idén a 13. helyet szerezte meg a Financial Times rangsorán.

Top 21 – régiós győztes

A Financial Times ár–érték arány tekintetében is rangsorolta a képzéseket. Ebből a szempontból már a 21. legjobb a Corvinus Vezetés és szervezés szakja. A rangsor arra is kitér, hogy a Corvinus mesterszakán végzettek 96 százalékának három hónapon belül sikerül elhelyezkednie a munkaerőpiacon. A Corvinus Vezetés és szervezés mesterszak alumni hallgatói összességében kifejezetten elégedettek a képzéssel, tízből 8,77 pontra értékelték a Financial Times kérdőívében. Ebben a mérőszámban a kelet-közép-európai régióban a legjobbnak bizonyult a Corvinus, megelőzve a prágai Közgazdaságtudományi Egyetem, a lengyel Kozminski Egyetem, a szentpétervári Graduate School of Management, és a Ljubljanai Egyetem menedzsment programját is – tájékoztatott a hazai felsőoktatási intézmény.

MTI