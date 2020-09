Novák Katalin: ahol fejlesztenek, ott a jövő

2020. szeptember 29. 15:01

Bölcsődét és Esély otthon adott át, valamint bölcsőde alapkövét helyezte el kedden két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen a családokért felelős tárca nélküli miniszterként október 1-jén hivatalba lépő Novák Katalin, a Fidesz alelnöke.

Az eseményeken jelen volt Koncz Zsófia, az október 11-i időközi országgyűlési képviselő-választáson a Fidesz-KDNP színeiben induló képviselőjelölt, valamint Bűdi Károly és Orosz Zsolt, Alsódobsza, illetve Hernádnémeti független polgármestere.



Alsódobszán egy minibölcsőde épült 35 millió forint pályázaton elnyert pénzből, ide hét gyerek jár majd. Hernádnémetiben az Esély otthon programban 190 millió forint felhasználásával kilenc fiatal házaspár kap bérlakást, míg szintén a Hernád-parti településen 236 millió forint hazai forrásból épül bölcsőde, ahová 48 gyermek jár majd.



Novák Katalin az eseményeken egyebek mellett azt mondta: a bölcsődék fő szerepe az, hogy biztonságban legyenek a gyerekek addig, amíg szüleik dolgoznak. Ahol van gyermek és van munka, ott jövő is van - hangoztatta a politikus.



Hozzátette: annak a térségnek van jövője, amely bölcsődét is épít, a jövőbe történő befektetés a legfontosabb.



Mint mondta, a kormány három évvel ezelőtt döntött a minibölcsődék építéséről, ezek elsősorban kistelepüléseken, óvodák mellett létesülnek, így a bölcsődés és óvodás testvéreket lényegében egy helyre viszik a szülők. Három év alatt ötszörösére nőtt a minibölcsődék száma, ma már 250 ilyen intézmény van az országban, és az ottani munkahelyek száma is gyarapodott.



A fiataloknak szóló bérlakások átadásakor szólt arról: azt szeretnék, hogy Magyarországon minden fiatal család saját tulajdonú otthonban élhessen. Ehhez segítségre is szükség van, az otthonteremtési program arról szól, hogy ezt a segítséget megkaphassák. Ma egy fiatal pár kaphat tízmillió forint babaváró támogatást, ugyancsak tízmillió forint csokot új otthon építésére, vagy vásárlására, és felvehet 15 millió forint kedvező kamatozású kölcsönt.



Ilyenre korában nem volt példa - hangsúlyozta Novák Katalin, hozzátéve: az Esély otthon átmeneti megoldást kínál két évre fiataloknak, ezekben a lakásokban lényegében bérleti díj megfizetése nélkül élhetnek, takarékoskodhatnak, a közösségért is dolgozhatnak önkéntesen. Ahol van munka, van gyermek, ott jövő is van - fogalmazott.



A bölcsőde alapkőletételén arról beszélt a családokért felelős tárca nélküli miniszterként október 1-jén hivatalba lépő politikus, hogy Hernádnémetiben ez lesz a harmadik bölcsőde. Ilyen intézménybe azok a szülők adják gyermeküket, akik dolgoznak, és akik napközben biztonságban akarják tudni kicsinyüket. Magyarországon remekül kiépült a bölcsődei rendszer, folyamatosan épülnek ezek az intézmények, az ott dolgozók a pedagógusi életpályához tartoznak, fizetésüket megemelték - mondta.



A politikus mindhárom eseményen méltatta Koncz Zsófia munkásságát, és reményét fejezte ki, hogy az október 11-i időközi választáson országgyűlési képviselői posztot nyer el.

MTI