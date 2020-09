Fidesz: a baloldal mindig csak elvett a gyermekes családoktól

2020. szeptember 29. 15:10

A baloldal mindig csak elvett a gyermekes családoktól - így reagált a Fidesz arra, hogy a DK kedden a családi pótlék megduplázására szólította fel a kormányt.

A nagyobbik kormánypárt az MTI-nek küldött közleményében álságosnak nevezte, hogy "a Gyurcsány vezette baloldal mindig fűt-fát ígér a családoknak", miközben kormányzásuk idején csak megszorításokat hoztak.



Elvették a családi adókedvezményt, az otthonteremtési kedvezményeket, egekbe emelték az adókat és a rezsit, de még a családi pótlékot is meg akarták adóztatni - sorolták, hozzátéve, hogy "az elmúlt években sem voltak képesek megszavazni" a gyermekeseknek szóló támogatásokat.



A koronavírus-járvány kezdete óta pedig a politikai támadásokkal, a kamuvideók és kamuhírek készítésével vannak elfoglalva, ott folytatják, ahol a járvány első hullámában abbahagyták - fogalmaztak.



Közölték: a Fidesz-KDNP-kormánynak fontos, hogy Magyarország családbarát hely legyen, ezért a gyermeket nevelő családok támogatását a járvány okozta válságos idők ellenére továbbra is teljes mértékben biztosítja, sőt bővíti azokat.



2010 óta folyamatosan bővül a családtámogatások köre, ez idő alatt közel két és félszeresére emelkedett a családok támogatása, amely arányaiban egész Európában az egyik legmagasabb - hangsúlyozták, kiemelve, hogy a családi adókedvezménnyel 2011 óta összesen mintegy 2900 milliárd forint maradt a magyar családoknál.



A Fidesz közleményében arra is kitért, hogy a polgári kormány visszaadta a hároméves gyest, bevezette a gyed extrát, a négygyermekes anyák szja-mentességét, a családi otthonteremtési kedvezményt és a babaváró támogatást, a jövő évtől pedig jelentősen emelkedik a csecsemőgondozási díj. Mindemellett a tankönyvellátás ingyenessége teljes körűvé vált a köznevelésben, és egyre több gyermek vesz részt ingyenes étkeztetésben - közölték.

MTI