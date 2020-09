Hegyi-Karabah - Ankara tagadja, hogy légiereje lelőtt egy örmény SzU-25-öst

2020. szeptember 29. 18:17

Ankara tagadta kedden az örmény védelmi minisztérium azon állítását, amely szerint egy török F-16-os vadászgép Azerbajdzsán légteréből lelőtt egy örmény SzU-25-ös harci gépet - jelentette a török sajtó.

Fahrettin Altun, a török államfői hivatal kommunikációs igazgatója közölte, hogy az örmény állítás "teljességgel igaztalan".



Altun hozzátette: "Örményországnak, ahelyett, hogy olcsó propagandatrükkökhöz fordul, inkább ki kellene vonulnia az általa megszállt területekről".



Az azerbajdzsán védelmi minisztérium szintén tagadta, és hazugságnak nevezte, hogy egy F-16-os lelőtt egy örmény SzU-25-öst.



Az örmény katonai tárca előzőleg arról is beszámolt, hogy a lelőtt örmény gép pilótája életét vesztette. Jereván tájékoztatott továbbá: a török F-16-os az azeri Gjandzsa repteréről szállt fel, hogy fedezze az azeri harci gépeknek és drónoknak az Örményország területén lévő Vardenisz, Mec, Maszrik és Szotk településekre mért csapásait, és az örmény légtérben lőtte le az örmény gépet.



Azerbajdzsán és Örményország, a két egymással szomszédos korábbi szovjetköztársaságnak régóta területi vitája van egymással: a túlnyomórészt örmények lakta Hegyi-Karabah a Szovjetunió megszűnésekor, 1991-ben kinyilvánította függetlenségét, és elszakadt Azerbajdzsántól. Baku fegyverrel lépett fel a szakadárok ellen, és bár a felek 1994-ben fegyverszünetet kötöttek, gyakran fegyveres konfliktusba keverednek egymással.



A harcok vasárnap lángoltak fel ismét. Törökország Bakut támogatja, Jereván pedig a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) tagja.



Örményország hétfőn azzal vádolta meg Törökországot, hogy közvetlen katonai támogatást nyújt Azerbajdzsánnak. Az örmény külügyminisztérium közleménye szerint török katonai szakértők harcolnak vállvetve az azeriekkel, akik török fegyvereket, drónokat és harci repülőgépeket vetnek be.



Jereván hétfőn kilátásba helyezte, hogy beveti Iszkander hadműveleti-taktikai rakétarendszereit, ha Törökország F-16-osokat alkalmaz Hegyi-Karabahban.



Örményország moszkvai nagykövete pedig azt közölte hétfőn, hogy Törökország Észak-Szíriából dobott át mintegy négyezer katonát Azerbajdzsánba, hogy részt vegyenek az enklávéban folyó harcokban. Azerbajdzsán ezt határozottan tagadta.



Az örmény kormány és az orosz sajtó is azt állította, hogy már 4 ezer szíriai van jelen Hegyi-Karabahban. Azerbajdzsán ezt az állítást teljes képtelenségnek nevezte.

MTI