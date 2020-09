Fel akarta gyújtani a Charlie Hebdo szerkesztőségét a párizsi terrorista

2020. szeptember 29. 18:50

Fel akarta gyújtani a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap szerkesztőségét a Mohamed-karikatúrák közlése miatt a négy nappal ezelőtti párizsi támadás gyanúsítottja - közölte keddi sajtótájékoztatóján Jean-Francois Ricard terrorelhárítási főügyész.

Zaheer Hassan Mehmood pakisztáni gyanúsított beismerte, hogy korábban hazudott a személyazonosságáról, és valójában 25 éves, nem pedig 18, ahogy azt eredetileg állította - mondta az ügyész, aki terrorizmussal kapcsolatos emberölési kísérlet és terrorcselekmény gyanúja miatt kezdeményezte a férfi előzetes letartóztatásba helyezését. Erről még a nap folyamán dönt az illetékes vizsgálóbíró.



A férfi pénteken egy hentesbárddal megsebesített két embert a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap volt párizsi szerkesztőségének közelében. A szerkesztőség épületében gyilkolt meg két dzsihadista merénylő 2015 januárjában tizenkét embert, és megsebesített tizenegy másikat. A pénteki két sebesültet - egy férfit és egy nőt - kórházba szállították, életük nincs veszélyben.



A támadó az ügyész tájékoztatása szerint eredetileg fel akarta gyújtani az épületet, miután azt hitte, hogy továbbra is ott működik a szatirikus lap.



A gyanúsított a kihallgatásán elmondta, hogy az elmúlt napokban pakisztáni videókat nézett a Mohamed-karikatúrák újraközléséről, ami óriási visszhangot váltott ki Pakisztánban, és emiatt bosszút akart állni a Charlie Hebdón.



A lap az újraközlést ahhoz időzítette, hogy szeptember 2-án elkezdődött a per a 2015-ös támadás feltételezett segítői, 14 vádlott ellen. A lap, amelynek szerkesztősége titkos helyen kezdett működni újra a 2015-ös terrormerényletet követően, az elmúlt években folyamatosan fenyegetéseket kapott, azóta is, hogy nemrég újra megjelentette az inkriminált karikatúrákat.



"Saját szavai szerint dühében döntött úgy, hogy megtámadja a Charlie Hebdót. Utánanézett, és a rue Nicolas-Appert-t azonosította a szerkesztőség címeként, arról nem tudott, hogy az újság a 2015-ös merényletet követően elköltözött" - hangsúlyozta az ügyész.



A pakisztáni férfi szeptember 18-án, 22-én és 24-én is terepszemlét végzett a helyszínen. A támadás reggelén egy párizsi elővárosban egy hentesbárdot, egy kalapácsot és három üveg lakkbenzint vásárolt. Az üzletek térfigyelő kamerái szerint egyedül vásárolta meg az eszközöket.



"Az volt az eredeti elképzelése, hogy bemegy az újság irodájába, ha szükséges, a kalapács segítségével, és felgyújtja a benzines üvegekkel. Az épület elé érve azonban észrevette az áldozatait, akikről azt hitte, hogy a Charlie Hebdónál dolgoznak, és végül úgy döntött, hogy megtámadja őket" - mondta az ügyész.



A feltételezett támadó egy szeptember 25-én rögzített, és az internetre feltöltött kétperces felvételen előzetesen vállalta a tettét, és elmondta, hogy bosszút akart állni a Charlie Hebdón, mert a lap szeptember 2-án újra közzétette azokat a Mohamed-karikatúrákat, amelyek miatt érte terrortámadás a lapot 2015 januárjában. A férfi ugyanakkor nem tartozott semmilyen terrorszervezethez.

MTI