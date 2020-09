Ukrajna - Porosenko is megfertőződött

2020. szeptember 29. 20:02

Petro Porosenko volt ukrán elnöknek pozitív lett a koronavírus-tesztje. Ezt ő maga hozta nyilvánosságra kedden a közösségi oldalakon.

Porosenko - aki az előző ciklusban, 2014-2019 között volt államfő és jelenleg az ellenzéki Európai Szolidaritás nevű parlamenti párt vezetője - közölte, hogy otthon kezelteti magát.



"Ez rossz időben jött. Nagyon sajnálom, hogy szüneteltetnem kell vidéki utazásaimat. Az elmúlt hat évben megszoktam, hogy lábon hordom ki a betegségeket, de ez alattomos kór. A mai naptól kezdve otthon kezelnek. Remélem, hogy gyorsan felépülök, és arra kérek minden ukránt, hogy vigyázzon magára!" - idézte a Telegram üzenetküldő portálon írt szavait az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Jelenleg Ukrajnában választási kampány zajlik, október 25-én ugyanis helyhatósági választásokat tartanak az országban. Porosenko több részletet nem hozott nyilvánosságra betegségéről.



Ugyancsak kedden tette közé egy másik ellenzéki politikus, a Szvjatoszlav Vakarcsuk rockénekes által alapított Hang párt új vezetője, Kira Rudik, hogy ő is elkapta a koronavírust, és magas láza volt, de már jobban van. Jelenleg ő is otthonában gyógykezelteti magát.



Julija Timosenko volt ukrán kormányfő, a szintén ellenzéki Haza párt vezetője nemrég tért vissza a parlamenti munkához, miután túlesett a megbetegedésen.

Timosenkóról augusztus 23-án hozta nyilvánosságra pártja, hogy pozitív lett a tesztje koronavírusra. A politikus állapota sokáig súlyos volt, tüdőgyulladással kórházban kezelték. Szeptember 11-én közölték, hogy tesztje már negatív, és elkezdett kigyógyulni a betegség szövődményéből is.



Őket megelőzően, a nyáron Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felesége és fia is átesett a fertőzésen. Olena Zelenszkát is kórházban kezelték tüdőgyulladással június 16-ától július 3-áig.



Ukrajnában több tucat parlamenti képviselő fertőződött már meg koronavírussal - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda.



MTI