Romániában ingyenesen terjeszthetők a magyar közmédia műsorai

2020. szeptember 29. 20:23

Románia egész területén ingyenesen terjeszthetővé válnak októbertől a magyar közmédia rádió- és tévéműsorai - derült ki a román médiahatóság honlapján kedden megjelent közleményből.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) már augusztusban átiratban tájékoztatta a romániai Audiovizuális Tanácsot (CNA), hogy 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között a romániai műholdas és internetes (IPTV) műsorterjesztők, illetve kábelszolgáltatók térítésmentesen felvehetik kínálatukba és továbbíthatják előfizetőik felé az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna, Duna World és M4 Sport + televíziós csatornák műsorait.



A CNA keddi ülésén a magyar közmédia rádióműsorairól szóló ideiglenes felhatalmazást is tudomásul vette, és erről hivatalos tájékoztatást adott ki. Ennek értelmében október elsejétől a Kossuth, Petőfi, Bartók és Dankó Rádió műsorait is átvehetik - és valós időben, csonkítatlanul közvetíthetik - a romániai analóg, műholdas és internetes műsorterjesztők. A rádiókra vonatkozó MTVA-engedély 2021. szeptember 30-ig érvényes.



Ez azt jelenti, hogy bárki kérheti szolgáltatójától a magyar közmédia műsorainak közvetítését: ezt most már az MTVA hivatalos hozzájárulása alapján bármelyik műsorterjesztő térítésmentesen megteheti - közölte az MTI telefonos érdeklődésére Borsos Orsolya, a CNA tagja.



A műsortovábbítási engedélyek évente megújíthatók.



MTI