Újabb magyar márkák mutatkozhattak be a milánói divathéten

2020. szeptember 29. 22:55

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ), valamint a Camera Nazionale della Moda közös mentorprogramjának köszönhetően idén újabb magyar márkák bizonyíthattak a milánói divathéten. A tervezők az állandó kiállítás mellett egy kollektív divatbemutató keretében is bemutatkozhattak a nemzetközi divatszakma és a sajtó előtt.

Az MDDÜ keddi közleménye szerint az olasz divatkamarával közösen útjára indított nemzetközi mentorprogram részeként mutatkozhatott be Milánóban szeptember 22. és 27. között öt magyar tervező: Kata Szegedi, NINI, MERO, a ZIA budapest és a THEFOUR.



A legújabb kollekciókat a Fashion Hub kiállítóterében tekinthették meg az érdeklődők, többek között nemzetközi divatszakemberek és elismert divatgalériák képviselői. A rendezvényen való konzisztens megjelenésnek köszönhetően a szakmai közönség már tudatosan kereste a budapesti válogatott tervezőket, amely értéket a hazai márkák nemzetközi megjelenéseire hozta létre egykor az ügynökség - mutattak rá a közleményben, hozzátéve: az ernyőmárka fő célja, hogy a tehetséges tervezők saját jegyeiket megtartva, de az egységes kommunikáción keresztül nagyobb figyelmet kapjanak a külföldi megjelenések alkalmával.



Létszámkorlát mellett ugyan, de idén is sor került a szokásos közös divatbemutatóra, amelyen MERO, Kata Szegedi és a THEFOUR kaptak lehetőséget a részvételre.



Mint írták, a milánói divathét új résztvevőire számos pozitív szakmai visszajelzés érkezett már a helyszínen is. Mellettük az első mentorprogram egykori mentoráltjai közül hárman - az ABODI, a Cukovy és az Elysian ugyancsak bemutathatták kollekcióikat, mivel az előző szezonokban mindhárman elnyerték a buyerek legnagyobb szakmai elismerését jelképező beszerzői díj elismerést.



A közlemény szerint a magyar tervezők bemutatóját óriási érdeklődés övezte a nemzetközi beszerzők és szakemberek körében: olyan mérvadó magazinok képviselői nézték az első sorból, mint a Vogue Italia, a Now Fashion, a Vogue Japan vagy a Corriere Della Sera, a bemutató után több nemzetközi megjelenés is született.



"Ezekben a kihívásokkal teli időkben még fontosabb, hogy javítsuk a hazai termékek nemzetközi elérhetőségét, hiszen ezzel támogathatjuk a márkák gazdasági stabilitását. A milánói divathéten a magas vásárlóerőt képviselő beszerzők elérésének elsőszámú csatornája, így az esemény új kapukat nyit a külföldi terjeszkedés előtt.

A nemzetközi piacra lépés egy többlépcsős folyamat, melyhez elengedhetetlen, hogy egy márka 2-3 idényen keresztül is megjelenjen a külföldi rendezvényeken" - idézték Bata-Jakab Zsófiát, az MDDÜ vezetőjét.

MTI; Gondola