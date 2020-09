Dömötör: kevés iskolában kellett rendkívüli intézkedést hozni

2020. szeptember 29. 23:27

A koronavírus-járvány elleni védekezés eredményességét jelzi, hogy az oktatási intézmények csak kis részében kellett rendkívüli intézkedéseket hozni - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.

Dömötör Csaba - hirado.hu

Azzal kapcsolatban, hogy csütörtöktől az iskolákban lázat kell majd mérni belépéskor, Dömötör Csaba hangsúlyozta: minden intézmény megkapja az ehhez szükséges eszközöket, és ez egyes intézmények esetében hőkapukat is jelent.



Már ezt megelőzően az oktatási intézmények részletes protokollt kaptak annak érdekében, hogy a biztonsági szabályokat be tudják tartani - tette hozzá.



A politikus köszönetet mondott az intézményvezetőknek, a tanároknak és a szülőknek, hogy részt vesznek a járvány elleni összefogásban.



Közölte, vannak olyan iskolák, ahol felfüggesztették az oktatást, de ezek száma alacsony, továbbá van pár iskola, ahol egy-egy osztályban digitális tanrendet rendeltek el. Ez csak kis részét jelenti az összes oktatási intézménynek - fűzte hozzá.



A DK ingyenes koronavírus-tesztelésre vonatkozó népszavazási kezdeményezéséről szólva Dömötör Csaba kijelentette, hogy az "erőteljesen félrevezető". Eddig több mint 700 ezer tesztet végeztek el, és túlnyomó többségük ingyenes volt - jelezte, majd rámutatott arra, hogy ha a háziorvos, a kórház vagy a hatóságok kérik a tesztelést, akkor az minden esetben ingyenes.



Sajnálatosnak nevezte, hogy az ellenzék most is folytatja a tavasszal megkezdett "félrevezető tevékenységét". "Pártpolitikai megfontolások miatt nem vesznek részt az összefogásban" - mondta.



Vera Jourová európai bizottsági alelnök kijelentésére reagálva Dömötör Csaba arról beszélt: a politikus "túllépett egy határon" azzal, hogy "beteg demokráciának" nevezte Magyarországot, és szerinte a magyar emberek nincsenek abban a helyzetben, hogy önállóan véleményt alkossanak.



Azon túl, hogy helytelen amit mondott, mélységesen sértő egész Magyarországra nézve, ezért "vissza kell utasítanunk" - mondta az államtitkár.

MTI