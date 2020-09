A magyarok fővárosának osztályzati kilátását is pozitívra javította a Moody's

2020. szeptember 30. 00:04

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról Budapest adósosztályzati besorolásának kilátását a Moody's Investors Service. A cég egyben megerősítette a magyar főváros deviza- és forintkötelezettségeinek "Baa3" szintű, befektetési ajánlású osztályzatát.

A kedd éjjel Londonban bejelentett döntés a nemzetközi hitelminősítő indoklása szerint tükrözi a rendszerszintű kockázati megítélés javulását, amelynek alapján a Moody's a minap Magyarország azonos szintű államadósság-osztályzatának kilátását is pozitívra javította.



A Moody's elemzése szerint a "Baa3" budapesti besorolás megerősítésének okai között van a város nagyon szilárd likviditási helyzete, ellenállóképes gazdasága és az is, hogy a koronavírus-járvány előtt mérsékelt volt Budapest adósságterhe.



A hitelminősítő értékelése szerint ezek a tényezők lehetővé teszik, hogy Budapest legalább a következő két évben elviselje a működési teljesítmény komoly romlásából eredő sokkot.



A Moody's közölte: várakozása szerint a város bruttó működési egyenlege az idén jelentősen romlik. A hitelminősítő szerint a működési szintű bevételekhez mért, ugyancsak működési szinten számolt deficit 2020-ban 23 százalékra bővül, és 2021-ben is negatív marad, mindenekelőtt az adóbevételi kiesések és a működési kiadások járulékos növekedése miatt.



Mindezt egybevetve a Moody's azzal számol, hogy Budapest finanszírozási hiánya a teljes bevételi összeg 35 százalékának felel meg az idei év egészében, de jövőre ennek a szintnek a felére csökken.



Jóllehet a magyar főváros likviditása a 2020-2021-es időszakban jelentősen szűkül, továbbra is nagyon magas lesz a hasonló adottságú és besorolású városokéhoz képest, és ez komoly védőtartalékot biztosít a nyomott bevételekkel jellemzett időszakokban - áll a Moody's keddi londoni elemzésében.



A hitelminősítő közölte: várakozása szerint Budapest likviditási tartaléka 2020-ban a működési bevételek 80 százalékának felel meg; ez 1,2-szeres likviditási szorzót jelent a várt adósságállomány arányában.



A Moody's előrejelzése szerint 2021-ben ugyanez az aránypár 64 százalék, illetve 0,9-szeres szorzó lesz.



A cég az adósmegítélési erősségek között kiemeli azt is, hogy Budapest gazdasága sok lábon áll és túlteljesíti az ország egészének gazdasági mérőszámait.



Budapest az ország gazdasági csomópontja, a magyar hazai össztermék (GDP) 37 százalékát állítja elő, egy főre jutó GDP-értéke az országos átlag kétszerese - áll a Moody's elemzésében.



A cég szerint ugyanakkor a várost a nemzetgazdaság egészéhez hasonló gazdasági sokk éri az idén.



A hitelminősítő felidézi, hogy a magyar gazdaságban az idén 5,5 százalékos visszaesést, jövőre 4 százalék körüli növekedést vár.



Keddi elemzésében a Moody's hangsúlyozza, hogy Budapest rendszerint jobban teljesít az országos átlagnál, és magas hozzáadottérték-tartalmat termelő, szolgáltatási alapú gazdasági szerkezete ellenállóképesebb is, mint a nemzetgazdaság egésze.



A budapesti osztályzat pozitív kilátása tükrözi azt is, hogy a Moody's várakozása szerint a város működési egyenlege - amelyet jelentősen megterhel a koronavírus-járvány - a következő két éven belül visszatér a történelmi távlatú visszatekintésben megfelelőnek tartható szintre, és Budapest likviditási tartalékai elégségesek lesznek a pénzügyi mérőszámok érdemi romlásának ellentételezésére.



A budapesti osztályzat kedden bejelentett javításának előzményeként a Moody's pénteken ugyancsak pozitívra javította az addigi stabilról Magyarország azonos, vagyis "Baa3" szintű államadós-besorolásának kilátását, megerősítve egyben a szuverén osztályzatot.



A hitelminősítő egyebek mellett azzal a véleményével indokolta a magyar osztályzat kilátásának javítását, hogy jóllehet a koronavírus-járvány várhatóan jelentős negatív hatást gyakorol a magyar gazdaságra, a gazdasági és a pénzügyi erőre gyakorolt hatás azonban valószínűleg nem lesz annyira markáns, mint az Európai Unió más térségeiben.



A Moody's közölte: arra számít, hogy 2021-től újrakezdődik a magyar költségvetési és államadósság-mérőszámok évek óta tartó javulási folyamata.



A cég kedden Londonban bejelentette, hogy az OTP Bank, az Erste Bank Hungary Zrt., a K&H, a Raiffeisen Bank Zrt. és az MFB egyaránt "Baa3" szintű hosszú távú, illetve Prime 3 szintű rövid futamú devizaosztályzatainak kilátását szintén pozitívra javította, ugyancsak a magyar államadós-besorolás kilátásának javításával összefüggésben.

MTI