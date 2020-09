A liberálisok a magyarlakta vidékeken koalíciót köthetnek az RMDSZ-szel

2020. szeptember 30. 16:22

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos vezetősége engedélyezte a területi szervezeteknek, hogy a magyarok által lakott vidékeken koalíciót kössenek az önkormányzatokban a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) - közölte Ludovic Orban román miniszterelnök, a PNL elnöke szerdán.

A kisebbségben kormányzó liberális párt elnöke a sajtónak elmondta: a párt koalíciókötési politikáját világos elvek mentén alakították ki.

Valamennyi területi szervezetnek tilos, hogy bármilyen fajta megállapodást vagy koalíciót kössön az ellenzéki Szociáldemokrata Párttal (PSD). Emellett azt javasolták a területi szervezeteknek, hogy kössenek szövetséget azokkal a pártokkal, amelyekkel már az elmúlt időszakban is együttműködtek. Ezek közé sorolta a rendszerkritikus Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) és a liberális PLUS alkotta USR-PLUS választási szövetséget, valamint a Traian Basescu által alapított néppárti Népi Mozgalom Pártot (PMP).

Emellett azokban a megyékben, amelyekben magyarok is élnek, a területi szervezeteknek engedélyezték, hogy koalíciót kössenek az RMDSZ-szel, ha sikerül közös pontokat találni a programokban - mondta Orban.

A kormányfő azt is kijelentette, hogy a liberálisok egyértelmű nyertesei az önkormányzati választásoknak, az elmúlt harminc évben jobbközép párt nem ért el még ilyen fényes győzelmet, mint most ők. A PNL országosan a szavazatok 34 százalékát szerezte meg a megyei önkormányzatoknál, a megyei tanácselnökökre leadott voksok alapján több mint 40 százalékos eredményt ért el, akárcsak a polgármesterekre leadott voksok esetében. Kiemelte, hogy a PSD-nek korábban 1700 polgármestere volt, most számuk 1400-ra csökkent, a liberálisok pedig 1068-ról 1230-ra növelték településvezetőik számát.

MTI