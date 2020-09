KH: kimagasló a közbeszerzések átláthatósága Magyarországon

2020. szeptember 30. 17:44

Az Európai Bizottság saját adatai támasztják alá, hogy Magyarországon kiemelkedő a közbeszerzések átláthatósága és megfelelően érvényesül a verseny - közölte a Közbeszerzési Hatóság szerdán az MTI-vel, az Európai Bizottság 2020-as jogállamisági jelentésére reagálva.

A közleményben kiemelik, hogy az Európai Bizottság Belső Piaci Eredménytáblájának mutatói alapján Magyarországon a közbeszerzési eljárásoknál az információk 98 százalékban nyilvánosak. A magyar ajánlatkérők jogkövetők, mert a meghirdetett közbeszerzésekkel kapcsolatos adatokat szinte mind közzéteszik, miközben a német eljárásokra vonatkozó adatok 10 százaléka, Franciaországban 18 százaléka, Belgiumban 31 százaléka nem kerül nyilvánosságra - írták.

A hatóság rámutatott arra, hogy Magyarországon évek óta csökkenő tendenciát mutat a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások aránya az összes közbeszerzésen belül. Ezek száma az elmúlt hat évben 3626-ról 273-ra csökkent, arányuk a nemzeti eljárásrenden belül 2019-ben nem érte el az 1 százalékot se.

A felhívásokra érkező ajánlatok száma alapján a KH a versenyt is biztosítottnak látja. Az elmúlt 12 év adatai alapján egy eljárásra átlagosan 7 ajánlat jutott, a közbeszerzési érték 68 százaléka kisvállalkozásokhoz került. A kisebb ajánlattevőknek kedvez az is, hogy a magyarországi eljárások 41 százaléka részajánlattételre is lehetőséget ad - írták.

Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke a közlemény szerint kifogásolta az uniós közbeszerzési adatbázis, a TED hiányosságait.

Amíg az adatközzététel elmaradását az unió nem szankcionálja, addig az adatbázisa sem lesz alkalmas a tagállamok összehasonlítására - vélekedett az elnök, hozzátéve, hogy a jogállamiságot vagy a versenyt hiányoló megállapításokat kizárólag hiteles forrásokra, megbízható adatbázisokra és kutatásokra lehetne alapozni.

MTI