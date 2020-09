Dúró Dóra nyilvánosan ledarált egy melegpropagandának ítélt mesekönyvet

2020. szeptember 30. 18:50

A 91. Ünnepi Könyvhétre időzítve megjelent az első, kizárólag magyar szerzők tollából született LMBTQ-mesekönyv, Meseország mindenkié címmel. A könyv klasszikus mesék leszbikus, homoszexuális és transznemű motívumokkal átírt történetekkel kívánja már az óvodáskorban népszerűsíteni az azonos nemhez való vonzódást.

Leszbikus Hamupipőke, szerelmes királyfik – hatalmas indulatokat keltett a Meseország mindenkié című, többféle értelemben is rendhagyó antológia. A főszöveg szerint a tizenhét kortárs szerző meseátiratai azokat is megszólítják, akik nehezebben találják helyüket a világban: romákat, fogyatékkal élőket, az LMBTQ-közösség tagjait. A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, Dúró Dóra is fellépett a mesekönyv ellen, sajtótájékoztató keretében ledarálta a könyvet, mondván, homoszexuális propagandáról van szó.

Dúró Dóra a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, elfogadatlannak tartja a könyv tartalmát.

Úgy fogalmazott, „minden jóérzésű embernek a zsebében kinyílik a bicska”.

Véleménye szerint mesekönyvbe csempészik bele az abnormális életformát, a homoszexuális propagandát. Hozzátette, ráadásul ez hazugság, hiszen a magyar kultúrának nem része a homoszexuális királyfik. „Nincsenek ilyen népmeséink, ahol szoknyát akar hordani egy fiú” – emelte ki.

A magyar népmesékkel kapcsolatban elmondta, olyan alapigazságokat fogalmaznak meg, amelyek az adott közösségnek a viselkedési normáit és az erkölcsi szabályait is tartalmazta.

Dúró Dóra sajtótájékoztató keretében ledarálta a könyvet.

„Ezzel az eszközzel szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire veszélyes.” Hozzátette, ez nem politikai akció volt, nemcsak politikusként tette, hanem négy gyermek édesanyjaként is.

Szerinte nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a családi életre való nevelésre. Tudatosítani kell a fiatalokban, hogy ők édesanyák és édesapák lesznek.

„Annak a homoszexuális propagandának, amit mesekönyvekbe csempésznek bele, és óvodáskorú gyermekeket céloznak meg vele, most kell gátat szabni” – hívta fel rá a figyelmet.

hirado.hu