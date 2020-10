Lengyel jobboldali hírportált is cenzúrázott a Twitter

Nem csupán Magyarország kormányának hivatalos fiókját, az About Hungaryt tiltotta le mindenféle előzetes magyarázat nélkül a Twitter, ugyanezt tette a közösségi hálózat a közép-európai eseményekről hírt adó, jobboldali beállítottságú Remix News fiókjával is – számolt be róla saját oldalán a hírportál. Mindezt ráadásul aznap, amikor a Remix News interjút közölt Tomasz Sakiewiczcsel, a szintén jobboldali Telewizja Republika tévécsatorna vezérigazgató-helyettesével arról, hogy a Twitter a csatorna angol nyelvű híroldalának fiókját, a Poland Dailyt is letiltotta nemrég.

A Remix News közleménye szerint a közép-európai platformok elleni fellépés azt jelenti, hogy nem vehetnek részt a szabad hírversenyben és csorbát szenved a véleménynyilvánítás szabadsága. Ez nem más, mint a sajtószabadság elleni otromba támadás – írják. Megjegyzik: míg uniós tisztviselők és politikusok rendre a sajtószabadság hiánya miatt bírálják Magyarországot és Lengyelországot, addig a valóság az, hogy mindkét államban szabad a sajtó, sokszínű a politikai vélemények palettája. – Vajon készít-e majd jelentést a Human Rights Watch vagy a Freedom House arról, hogy a Twitter elhallgattatja a magyar és lengyel konzervatív lapokat – teszik fel a kérdést, a nemzetközi jogvédő szervezetekre hivatkozva. – A Remix News továbbra is be fog számolni a nagy technológiai cégek cenzúrájáról, a közép-európai térségről, az EU-politikáról, az LMBT-ügyekről, a bevándorlásról és más, vitát gerjesztő témákról – teszik hozzá.

A Remix News arról is tájékoztatást adott, hogy a Parler közösségi oldalon hozott létre új fiókot, amely egyfajta „ellen-Twitterként” működik. A Parlerről korábban itt írtunk.

magyarnemzet.hu