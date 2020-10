Kiterelik a bálnákat egy skóciai öbölből egy hadgyakorlat idejére

2020. október 1. 11:51

Hajókkal terelik ki a nyílt-tengerre a bálnákat egy skóciai tengeröbölből még az előtt, hogy a térségben szombaton kezdetét veszi egy nagyszabású tengeri hadgyakorlat.

A szakemberek már egy hónapja megfigyelik az északi kacsacsőrű ceteket a nyugat-skóciai Argyll grófságban lévő Gare Loch öbölben. Ki akarják őket terelni a tengeröbölből, mivel a brit haditengerészet, a NATO és a szövetséges erők közös Joint Warrior nevű hadgyakorlatán a hadihajók szonárjának hangja károsítja a tengeri emlősöket - adta hírül a BBC News.

Európa legnagyobb idei hadgyakorlata szombaton kezdődik és október 15-ig tart, főhadiszállása a Gare Loch partján épült Faslane haditengerészeti támaszponton lesz.

A terelést a tengeri állatok megmentését 1988 óta végző alapítvány (BDMLR) búvárai vezetik. Szóvivőjük elmondta, hogy öt bálnát láttak az öbölben, és néhány betért a közeli kisebb öblökbe is. "Nagyon szokatlan, hogy a parti vizekben bukkanjanak fel, de az elmúlt években előfordult, hogy egyes fajok egyedei betértek az öblökbe, köztük a Loch Longba is, de általában minden beavatkozás nélkül távoztak is, valószínűleg sikerült visszatérniük természetes élőhelyükre" - magyarázta.

"A közelmúltban tudtuk meg, hogy egy jelentős hadgyakorlat kezdődik a térségben, és a bálnák nagyon érzékenyek a víz alatti zajokra, és aggódunk azok lehetséges hatásai miatt" - tette hozzá.

Gavin Lemon, az alapítvány önkéntese elmondta, hogy az állatok egészségesek és jó az állapotuk, ezért fontos az, hogy kitereljék őket az öbölből. Egyikük tűnik csak soványnak, ami nem jó jel. "A cetek a helyi halakon élnek, ami nem a normális étrendjük része, de azért táplálják őket. "Általában tintahallal táplálkoznak, lemerülve akár ezer méter mélyre is" - tette hozzá.

"A brit haditengerészet komolyan veszi környezetvédelmi kötelezettségeit, és együttműködik az illetékes brit hatóságokkal a környezeti kockázatok csökkentése érdekében hozott gyakorlati intézkedések meghozatalában és a törvények betartásában" - közölte a védelmi tárca szóvivője.

"A biztonsági ellenőrzések szükséges sorozatát végrehajtjuk, a környezeti kockázatfelméréseket elvégezzük még azelőtt, hogy bármilyen tenger alatti feladatnak nekilátnánk, hogy csökkentsük a tengeri életet érintő lehetséges kockázatokat" - tette hozzá.

MTI