BL - Rebrov szavait félreértették, nem akarta a Dinamót ellenfélnek

2020. október 2. 01:04

Miután elkészült a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének a sorsolása, s kiderült, hogy a Dinamo Kijev a Szergej Rebrov által irányított Ferencvárossal – no meg a Juventusszal és Barcelonával került egy négyesbe –, az ukrán sajtó gyorsan megkérdezte a Dinamo korábbi edzőjének, az Ukrajnában nagy tiszteletnek örvendő Szabó József véleményét az esélyekről. Rebrov is megszólalt, és a mostani, valamint az előző nyilatkozatai körül támadt némi kalamajka...

– Nem valószínű, hogy a Dinamo bármit is tud kezdeni a Juventusszal és a Barcelonával, a harmadik hely azonban elérhető a számára csoportban. Ami a Ferencvárost illeti, Rebrov a Dinamóval akart játszani, hát megkapta! Okos, modern felfogású edző, aki egészen biztosan jól felkészíti majd a játékosait a Dinamo ellen, nem lesz könnyű feladat legyőzni a Ferencvárost. Rebrovnak pikáns a helyzet, hiszen maga is a volt a Dinamo játékosa, majd az edzője is, és most ellene vezeti a csapatát a Bajnokok Ligájában – fogalmazott a 80 éves, kárpátaljai Szabó József, aki a szovjet válogatottal az 1966-os angliai világbajnokságon a negyedik helyen végzett, az 1972-es müncheni olimpián pedig bronzérmes lett. Edzőként a 90-es években négy ukrán bajnoki címet nyert a Dinamo Kijevvel, és irányította az ukrán válogatottat is.

– Egyáltalán nem mondtam olyat, hogy a Dinamóval akarok játszani, félreértették a szavaimat – áll Szergej Rebrov nyilatkozata az ukrán Sportarena portálon. – Az újságírók felvetették, hogy a Ferencváros ukrán csapatokkal is találkozhat, amire azt reagáltam, hogy jól ismerem ezeket a csapatokat, és érdekes lenne velük játszani – fogalmazott az FTC trénere.

A Dinamo Kijevnél komoly téma a magyar bajnok, megszólalt a szurkolók körében nem igazán népszerű tulajdonos és klubelnök, a milliárdos Igor Szurkisz is, aki a nyáron szerette volna megszerezni Rebrovot a Dinamo kispadjára, de csütörtökön ezt azzal ütötte el, hogy „ez már történelem”.

– Őszintén szólva nem akartam, hogy összekerüljünk a Ferencvárossal. Szergej már volt nálunk edző, kiváló munkát végzett, egyébként pedig egy legenda Ukrajnában, és ez a helyzet most megosztja a szurkolókat. Biztos vagyok benne, lesznek olyanok, akik inkább vele szimpatizálnak majd – bökte ki Szurkisz. Aki azt is elárulta, kiváló viszonyt ápol Rebrovval, a tréner hajnali kettőkör hívta fel Budapestről, hogy gratuláljon a belga Gent kiveréséhez. S bizony akkor szóba került az is, hogy a csoportkörben összefuthat az FTC és a Dinamo Kijev.

Szurkisz Kijevben kivívta a népharagot azzal, hogy a nyáron végül Mircea Lucescut ültette a Dinamo kispadjára. A román trénernek megbocsáthatatlan bűne van: tizenkét éven át a legnagyobb hazai riválisnak számító Sahtar Donecket irányította, ezek után nem könnyű megkedvelni őt a fővárosban…





magyarnemzet.hu