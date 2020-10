Novák Katalin: meg kell őrizni a családok életszínvonalát

2020. október 2. 09:11

A családok életszínvonalának megtartása ugyanolyan fontos, mint az emberi élet megvédése és a gazdaság talpra állítása - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken a közrádióban.

Novák Katalin - origo.hu

Novák Katalin kijelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt "bármennyire is össze kell húzni a nadrágszíjat", a családok támogatásából nem enged a kormány. A gyermekvállalás életre szóló döntés, ezért a kormány garantálni szeretné, hogy hosszútávon számíthassanak a családok a támogatásokra - hangsúlyozta.



Miniszterként elsődleges célja, hogy az eddigi családtámogatásokból gazdaságilag nehezebb időszakban se kelljen semmit feladni. A támogatások folyamatosan bővülnek, ami remélhetőleg a közvetkező másfél évben sem fog megállni - mondta.



Novák Katalin beszélt arról is, hogy bár a családi pótlék összege nem emelkedett, az ahhoz hasonló, alanyi jogú juttatások köre bővült, például szeptembertől minden diák ingyenesen kapja a tankönyveket, valamint ingyenessé, illetve kedvezményessé tették az étkeztetésüket.



A kormány munkához köti a családtámogatásokat, és a nemzeti konzultációban az emberek is megerősítették ezt a nézetet - mondta a miniszter.

MTI