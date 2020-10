Koronavírus - Tizenheten meghaltak, 1322-vel nőtt a fertőzöttek száma

2020. október 2. 09:15

Elhunyt tizenhét beteg, és újabb 1322 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.

A kormányzati portálon azt írták: 28 631-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 798-ra emelkedett, 6349-en már meggyógyultak.



Az aktív fertőzöttek száma 21 484. Az aktív fertőzöttek 36 százaléka, az elhunytak 52 százaléka, a gyógyultak 37 százaléka budapesti. 740 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 22 906-an vannak, a mintavételek száma 740 043-ra nőtt.



Kiemelték: a járvány második hulláma zajlik Magyarországon. A kormány célja, hogy az ország működőképességét megtartsák, és ne hagyják, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat, ezért egy hónappal meghosszabbították a járvány miatti határellenőrzést, és továbbra is az általános szabályok betartását kérik.



Kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint az ügyfélfogadási irodákban is. A vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket 23 óra után be kell zárni.



A közösségi terjedés megfékezéséért továbbra is azt kérik mindenkitől, kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.



Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van. Az idősotthonok fenntartóinak mindent meg kell tenniük a fertőzések elkerüléséért - hangsúlyozták.



Az iskolákban és óvodákban kötelező a testhőmérséklet-mérés, hogy kiszűrjék a lázas gyermekeket és pedagógusokat, és ezzel is védjék az intézmények zavartalan működését. Az operatív törzs jelenleg 33 óvodában és 6 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 121 osztálynál és 5 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt.



Tartsuk be a szabályokat, és akkor együtt újra sikerülni fog - írták.



Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (10 576) és Pest megyében (3866) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (1466), Fejér (1290), Csongrád-Csanád (1234), Hajdú-Bihar (1190) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (1174). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (282).



MTI