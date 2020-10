SZFE - Megkezdte a munkát az egyetem új vezetése

2020. október 2. 13:59

Megkezdte a munkát a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új vezetése, miközben a hallgatók elbarikádozták a bejáratot és a dolgozók sztrájkolnak - erről Szarka Gábor, az SZFE újonnan kinevezett kancellárja beszélt pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Szarka Gábor - hirado.hu

Mint a műsorban elhangzott, az új vezető első alkalommal nem tudott bejutni az SZFE Vas utcai épületébe, azóta a hallgatók az egyetem Szentkirályi utcai épületét is blokád alá vették.



Szarka Gábor arról beszélt, hogy a helyzet nem egyszerű, de természetesen megkezdte a munkát, ahogyan a két rektorhelyettes is. Már megtartotta az első eligazítást a közvetlen beosztottjainak egy külső helyszínen. Belépett az egyetem levelezési rendszerébe is, tehát tud kapcsolatot tartani a bent lévőkkel.



Elmondta: a helyzetet nem próbálják meg erőszakkal megoldani, külső helyszínről igyekeznek végezni a munkát, információhoz jutni, döntéseket hozni. Célszerűbb lenne tárgyalni a bent lévőkkel, de erre kevés lehetőség van. Azért amit tudunk, megteszünk - jegyezte meg.



Mint mondta, nyolc követelést fogalmazott meg a sztrájkbizottság, ebből 6-ot a fenntartóval szemben, ezekkel munkáltatóként nem tudnak foglalkozni. Amivel igen, az a fizetésemelési igény, ezt meg is emelték, a kért 10 százalék helyett 15 százalékos bérfejlesztést határoztak meg januártól. Ennek ellenére a sztrájkbizottság nem fogadta el feltételeiket.



Elmondta: a sztrájkbizottsággal kapcsolatban állnak, e-mailen kommunikálnak. Azt, hogy mi a konkrét, tényleges céljuk, azt ezek után nehezen tudom megfogalmazni - tette hozzá. Szarka Gábor szerint van egy masszív többség, amely nyugalmat, békét szeretne, valamint azt, ha az egyetemen elindulna a normális élet.



Emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Gulyás Gergely miniszter bejelentette, hogy jövő évre megduplázódik az egyetem költségvetése. Olyan fejlesztések, olyan fejlődés tudna elindulni a következő években, amely az egyetem történetében még nem nagyon fordult elő - hangsúlyozta, hozzátéve: nem lehet tudni, hogy a bent lévő tiltakozók mire mondanak nemet.



Mint mondta, az új vezetés és a kuratórium mindent elkövet, hogy a helyzetet párbeszéddel megoldja, de erre most nincs fogadókészség. Ez a helyzet a működést is veszélyezteti - emelte ki, hiszen aláírni sem tudja a dokumentumokat.



"Azt gondolom, hogy előbb-utóbb a mérsékelt és a kompromisszumkészséggel párbeszédre nyitott embereknek, munkavállalóknak, tanároknak hallatni kellene a hangjukat, annak érdekében, hogy legyen kivel egyáltalán, az agresszivitást és a blokádot félretéve, értelmesen tárgyalni" - mondta.



MTI