Vérplazmaadásra várja a fertőzésen átesett hallgatóit a Semmelweis Egyetem

2020. október 2. 14:16

A Semmelweis Egyetem (SE) figyelemfelhívó akciót indít annak érdekében, hogy minél több gyógyult koronavírusos hallgató és intézményi dolgozó adjon vérplazmát az új betegek gyógyítása érdekében.

Szabó Attila - semmelweis.hu

Az SE pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a súlyos koronavírus-fertőzéses betegek kezelésének leghatékonyabb, és máig egyetlen bizonyított módja a plazmaterápia, a szérum kizárólag a gyógyult betegek véréből állítható elő, ezért kulcsfontosságú, hogy közülük minél többen vegyenek részt plazmaadáson.



A közlemény idézi Szabó Attilát, az SE klinikai rektorhelyettesét, aki elmondta, hogy a járvány második hullámában nemcsak a pozitív esetek száma növekedett, hanem a kórházi ellátást igénylő betegeké is. Az ő kezelésükre továbbra is kevés célzott terápiás lehetőség érhető el. Hozzátette: néhány antivirális gyógyszerrel kapcsolatban vannak ugyan biztató eredmények, a leghatékonyabb gyógymód továbbra is a vérplazmaterápia. Kulcsfontosságú tehát, hogy minél több gyógyult beteg vegyen részt a plazmaadáson, hiszen csak az ő vérükből készülhet el az életmentő szérum - emelte ki.



Jelezték, vérplazmát minden, a vírusból kigyógyult személy adhat, attól függetlenül, milyen tüneteket mutatott nála a fertőzés, vagy mennyire volt súlyos a betegség lefolyása, tehát azok is, akik nem szorultak kórházi kezelésre. A plazmaadásra jelentkezőknél először vérvételre kerül sor, amire nem szükséges éhgyomorral érkezni, ugyanis kizárólag abból a célból vizsgálják meg a mintákat, hogy elegendő antitest található-e bennük.



Szabó Attila elmondta, a koronavírus-fertőzés esetén eltérő, mennyi ellenanyagot termel a szervezet, a hatékony plazmaterápiához pedig szükséges, hogy ennek szintje meghaladjon egy bizonyos értéket. Első alkalommal minden jelentkezőtől egy kémcsőnyi vért vesznek le, ennek vizsgálata után pedig külön értesítik azokat, akik a vérükben található ellenanyag szintje alapján alkalmasak plazmaadásra.



A vérplazmavétel eljárása gyakorlatilag hasonló a véradás folyamatához, ám ennek során a vérnek csak a sejtes elemek nélküli, fehérjéket és antitesteket is tartalmazó részét használják fel.

MTI