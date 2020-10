Erdély: Tárgyalna az EMSZ az RMDSZ-szel a parlamenti választásokról

2020. október 2. 14:48

Tárgyalást kezdeményez az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) a decemberben esedékes parlamenti választásokról - jelentették be az EMSZ társelnökei a pénteken tartott kolozsvári sajtótájékoztatójukon.

Csomortányi István, Mezei János - EMNP

Mezei János, az EMSZ társelnöke kijelentette, sürgősen írásban megkeresik az RMDSZ-t, és felajánlják a nagyobbik erdélyi magyar politikai szervezet számára az együttműködésüket a decemberben esedékes parlamenti választások vonatkozásában. Az EMSZ-t létrehozó Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke nyomatékosította: hozzá szeretnének adni az erdélyi magyarság képviseletéhez, és abban bíznak, hogy egy új együttműködés jöhet létre az erdélyi magyar politika szereplői között. Mezei János megjegyezte: pártja mindig is azt képviselte, hogy az önkormányzati választásokon versenyezni kell, a parlamentin pedig össze kell fogni az RMDSZ-szel. Szerinte nem föltétlenül a parlamenti mandátumokra vágynak, hanem arra, hogy elvi megállapodásra jussanak.



Csomortányi István társelnök, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke hozzátette: azt hozzák fel érvként, hogy az erdélyi magyar politikában egy meg egy több mint kettő; az összefogásnak mozgósító ereje lenne. Úgy vélte: el kell indítani a két magyar politikai erő párbeszédét, mely biztosítja, hogy minden erdélyi magyart, az RMDSZ és az EMSZ szimpatizánsait is meg tudják szólítani a parlamenti választásokon.



A társelnökök érzékeltették: már a jövő héten egyezségre kellene jutni az RMDSZ-szel, hiszen október 22-ig be kell nyújtani a parlamenti választások jelöltlistáit.



A két politikus úgy értékelte, hogy a két kis párt összefogása jól vizsgázott a vasárnapi választásokon, és az EMSZ nagyjából azt az erőt képviseli, amit alkotói, az EMNP és az MPP képviseltek a négy évvel ezelőtti önkormányzati választáson. A szövetség jelöltlistáira adott szavazatok enyhe csökkenését annak tulajdonították, hogy alacsonyabb volt a részvétel, mint négy évvel ezelőtt, hogy Gálfi Árpád Székelyudvarhelyen újraválasztott polgármester és csapata immár nem az ő színeikben indult a választásokon, és helyenként független jelölteket támogattak.



Csomortányi István elmondta: ugyan politikai szövetségben indultak a választásokon, de a román választási törvény értelmében külön kellett elkönyvelni az eredményeiket. A jelöltjeikre leadott mintegy 43 ezer szavazattal 6 MPP-s, 4 EMNP-s polgármesteri mandátumot szereztek, és további öt független polgármester nyert mandátumot a támogatásukkal. (Négy évvel ezelőtt az MPP 15 polgármesteri tisztséget nyert, kettőt az EMNP-vel közösen) Azt is közölte, hogy az EMNP 180 MPP pedig 130, az helyi önkormányzati képviselői mandátumot szerzett. (Négy évvel ezelőtt az EMNP-nek 207, az MPP-nek 158 képviselője volt a helyi testületekben.)



Mezei János hozzátette: míg négy évvel ezelőtt az RMDSZ-szel kötött egyezség növelte a mandátumaik számát, a mostani eredményeket "jelentős politikai ellenszélben", saját erőből érték el.

MTI