Futball - Újra ötöt lehet cserélni a bajnoki és Magyar Kupa-mérkőzéseken

2020. október 2. 15:31

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) döntésének értelmében péntektől (mától) ismét lehetőség van a három helyett öt játékos lecserélésére az NB I, valamint a Magyar Kupa mérkőzésein.

Az MLSZ honlapjának közleménye emlékeztetett rá, hogy a labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) a koronavírus-járvány miatt májusban adott lehetőséget arra, hogy a csapatok meccsenként ötöt cserélhessenek, és ezzel az MLSZ is élt, a 2020/21-es idény viszont ismét a korábban megszokott három cserelehetőséggel indult el.



A szövetség elnöksége az európai szövetség (UEFA) hasonló döntését követően most viszont visszaállította az öt cserére vonatkozó rendkívüli szabályt az NB I-es, valamint a Magyar Kupa-találkozók esetében.



"A nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott szabályváltoztatással az NB I-es kluboknak lehetőségük nyílik a 25-ös keret játékosainak rotációjára, és fiatal játékosok nagyobb számban történő szerepeltetésére. Az öt csere lehetővé tételével emelkedik a mérkőzésre nevezhető labdarúgók száma is, az eddigi 18-ról 23-ra" - írta a közleményben a hazai szövetség.



Hozzátették, ezzel a döntéssel egyidőben kibővítették a felnőtt labdarúgásban alkalmazott járványügyi protokollt, így bekerült a szabályzatba az az egységes eljárás, amelyet egy pozitív teszteredmény előfordulásakor kell követniük a kluboknak, a higiéniára vonatkozó intézkedések pedig mostantól ajánlás helyett kötelezővé váltak.

MTI