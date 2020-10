Ösztöndíjjal támogatja a kormány a pedagóguspályát választókat

2020. október 2. 16:52

Az idén már a tanító alapképzési szakon tanulók is pályázhatnak a Klebelsberg Ösztöndíj Programba - közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken az MTI-vel. A jelentkezéseket október 19-ig lehet benyújtani.

Schanda Tamás - kormany.hu

Az államtitkár a szaktárca közleménye szerint kifejtette, hogy az osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógia, illetve tanító alapképzési szakon tanuló hallgatók október 1-től jelentkezhetnek a Klebelsberg Ösztöndíj Programba.

Az ösztöndíjat a hallgatói jogviszony ideje alatt kaphatják a támogatottak, akiknek vállalniuk kell, hogy az általuk megjelölt három megye valamelyikében, legalább az ösztöndíj folyósítási idejével megegyező ideig egy tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben fognak tanítani.



Az ösztöndíj havi összege akár 75 ezer forint is lehet a tanulmányi eredményektől függően - írták.



Az államtitkár úgy fogalmazott: azt szeretnék, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek.



Ez az ösztöndíjprogram is ezt a célt szolgálja. Egyrészt a hallgatók közvetlen támogatásával, másrészt azáltal, hogy versenyképesebbé teszi a felnövekvő nemzedékek szempontjából kulcsfontosságú pedagógusi pályát a tehetséges fiatalok számára - tette hozzá Schanda Tamás.



A minisztérium közlése szerint a Klebelsberg Ösztöndíj Program elindulása óta a megkötött szerződések száma már meghaladta a háromezret, és összesen több mint 4,5 milliárd forint támogatást osztottak ki a hallgatóknak. 2018 szeptembere óta pedig 621 pedagógus végzettséget és szakképzettséget szerzett ösztöndíjas kezdte meg a pályáját. Az ösztöndíjasok sikeres elhelyezkedése a Klebelsberg Központ koordinálásával a tankerületi központok együttműködésével jött létre.



A pályázatot elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani, az elektronikus beadáshoz a KRÉTA felületén van lehetőség.



A benyújtási határidő október 19. (hétfő) éjfél. A pályázatról bővebb információ a Klebelsberg Központ honlapján található.



MTI