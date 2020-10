Koncz Ferenc fideszes képviselőre emlékeztek Tokajban

2020. október 2. 20:10

Koncz Ferencre, a Fidesz idén nyáron motorbalesetben elhunyt országgyűlési képviselőjére emlékeztek pénteken Tokajban, a Paulay Ede Színházban, a politikus ezen a napon töltötte volna be 61. életévét.

Koncz Zsófia országgyűlési képviselőjelölt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j2) és Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője társaságában a nyáron motorbalesetben elhunyt édesapja, Koncz Ferenc fideszes országgyűlési képviselő tiszteletére rendezett megemlékezésen Tokajban, a Paulay Ede Színházban 2020. október 2-án. A politikus ezen a napon töltötte volna be 61. életévét. MTI/Balázs Attila

A megemlékezésen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: Koncz Ferenc politikai életműve legméltóbban úgy élhet tovább, "akkor maradhat velünk", ha lánya, Koncz Zsófia lép örökébe, ha őt választják meg az október 11-i időközi országgyűlési választáson a szavazópolgárok.



Az 1959. október 2-án Tornaszentjakabon született Koncz Ferenc életművét méltatva a miniszter úgy fogalmazott: munkája az elmúlt évtizedekben oly mértékben kötődött választókörzetéhez, egyebek mellett Tokaj-Hegyaljához, hogy senki nem tudta volna elképzelni, hogy más képviselje őket az Országgyűlésben, ahol négy ciklusban dolgozott.



Felidézte Koncz Ferenchez fűződő személyes élményeit, és azt is mondta: ha a térségben fejlesztésekről volt szó, akkor mindig Koncz Ferenc volt az, akihez érdemes volt fordulni, akkor is, ha helyi, megyei volt, és országgyűlési képviselőként is.



"Jó, tisztességes ember volt a magyar közéletben, a politikában, mindenkihez szeretettel fordult" - mondta.



Optimizmussal tekintett a jövőbe, készült a következő választásra is, körzetéért sokat tett, és még többet akart - mondta Gulyás Gergely, hozzátéve: lányának, Koncz Zsófiának az az örökség jutott, hogy apja politikai életművét folytassa az október 11-i választás után, amelynek megnyeréséhez sok sikert kívánt.



Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a megemlékezésen úgy fogalmazott: Koncz Ferenc a vidéket szerető, azért tenni akaró képviselő volt, egész élete erről szólt, büszke volt szülőföldjére, gyermekeire, egyenes, nyílt szívű ember volt.



Koncz Zsófiáról az mondta: jövő vasárnap apja helyére állhat, nyomdokaiba léphet, sok munkával, tenni akarással, úgy, ahogy ő tette, "sikerre születtél, meg fogod csinálni, édesapád közéleti szerepét te viszed tovább".



A képviselőjelölt, Koncz Zsófia felidézte pedagógus végzettségű apja életútját, és azt mondta: sokat tett a közösségért, választókörzetéért, az oktatásért, a tehetséggondozásért.



Elhívatott, elkötelezett ember volt - jelentette ki.



A megemlékezést követően Gulyás Gergely, Kocsis Máté, és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke átadott egy iskolabuszt Tokajnak, majd jótékonysági labdarúgó emlékmérkőzés volt a városi sportcsarnokban.



