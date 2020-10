Donald Trump elégedett a kórházi ellátásával

2020. október 3. 23:46

A koronavírus-fertőzés miatt elővigyázatosságból kórházba vonult Donald Trump amerikai elnök szombaton a Twitteren közölte, hogy jól van, egyúttal méltatta a Walter Reed kórházban dolgozó orvosokat és ápolókat.

„A doktorok, a nővérek és mindenki a Walter Reed Egészségügyi Központban és a hozzájuk csatlakozó többiek a hasonlóan hihetetlenül nagyszerű intézményekben, mind fantasztikusak. Hatalmas haladást értünk el az elmúlt hat hónapban ez ellen a ragály ellen. Nekik hála jól vagyok!” – áll az üzenetben.

Nem sokkal korábban sajtótájékoztatót tartott a Trump orvosa, aki következetesen tartotta magát ahhoz, hogy az elnök nagyon jól van, és az egyik orvos arról számolt be, hogy azt mondta nekik, úgy érzi, akár most is kisétálhatna a kórházból.

Sean P. Conley az újságíróknak azt mondta, hogy Trump nem kap oxigént és nincs légzési nehézsége.

Több forrás azonban több hírügynökségnek is megerősítette, hogy pénteken, a kórházba indulás előtt az elnöknek légzési nehézségei voltak, és a Fehér Házban kapott oxigént. Ezt Conley nem volt hajlandó megerősíteni.

Conley később pontosítani is kényszerült nyilatkozatát, mert sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy 72 óra telt el azóta, hogy az elnöknél diganosztizálták a vírust, miközben az elnök helyi idő szerint csütörtök éjjel tudatta, hogy pozitív lett a tesztje.

Conley később közölte, úgy értette, hogy ez a harmadik nap a diagnózis felállítása óta. A 74 éves elnököt pénteken szállították kórházba, elővigyázatosságból, miután csütörtök éjjel bejelentette, hogy pozitív lett a teszteredménye neki és feleségének, Melaniának is.

Azóta több republikánus szenátor, az igazságügyi bizottság több tagja is bejelentette, hogy elkapta a koronavírust, ami miatt problémássá válhat Trump legújabb jelöltjének meghallgatása a legfelsőbb bírósági kinevezéshez.

Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője szombaton bejelentette, hogy a szenátus minden tevékenységét október 19. utánra halasztják, de a bizottsági munka folytatódik, s így Amy Coney Barrett meghallgatását a tervek szerint meg fogják tartani.

Nem lehet tudni, hogy ki fertőzhette meg az elnököt

Az Egyesült Államok elnöke október 2-án közösségi oldalán jelentette be, hogyneki és a first ladynek is pozitív lett a koronavírus tesztje. Mint írta, karanténba vonulnak és együtt túljutnak rajta.

Azt pontosan nem lehet tudni, ki fertőzhette meg az amerikai elnököt. Ami biztos, Donald Trump az utóbbi időben a választási kampányrendezvények miatt a korábbiaknál is többet utazott belföldön és sokakkal találkozott a kampányeseményeken. A héten az elnök közvetlen környezetében több emberről is bebizonyosodott, hogy elkapta a vírust.

Donald Trumppal utazott az elnöki különgépen a keddi elnökjelölti vitára Clevelandbe, majd szerdán egy kampánygyűlésre Minnesotába Hope Hicks tanácsadó, az elnök egyik legközelebbi munkatársa. Neki csütörtökön lett pozitív a koronavírus tesztje.

De további munkatársakról, szenátorokról is kiderült, hogy elkapták a vírust. Többségük részt vett szeptember 26-án a Fehér Ház Rózsakertjében rendezett ünnepségen, amelyen az elnök bemutatta jelöltjét a Legfelsőbb Bíróság megüresedett posztjára.

From right to left: Senator Thom Tillis, Senator Mike Lee, President Donald Trump, Kellyanne Conway, Melania Trump, University of Notre Dame President John Jenkins Credit: AP:Associated Press

hirado.hu - MTI