Vitézy: Draskovicsék hibája, hogy sokba kerül az automaták átállítása

A fentiek szerint önöknek díjfizetés nélkül, 15 napos átfutási idővel joguk lett volna a 100E autóbusz Covid–19 világjárvány megjelenését követő leállítása után – vagy éppen előzetesen – a reptéri vonaljegyek költségmentes törlésére az automaták kínálatából. A terméket mégis fél éven át, egészen most októberig nem távolították el a kínálatból és közleményük szerint ezután is csak indokolatlan költséggel tették.

A 2013-ban a 300 db új jegyautomata telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó a T-Systems Magyarországgal kötött megállapodás BKK, mint megrendelő aláírójaként kötelességemnek éreztem a fenti valótlan állításaikra nyilvánosan reagálni, különös tekintettel arra a körülményre, hogy jelentős értékre elkövetett csalás gyanúja miatt a Közlekedő Tömeg Egyesület büntetőfeljelentést is tett a BKK gyakorlata miatt, mivel Önök több mint fél éven keresztül értékesítettek 900 forintba kerülő, más járatra nem érvényes repülőtéri buszjegyeket egy olyan járatra, amely nem is közlekedett. Ezen túl a nem közlekedő dunai hajójáratokra értékesítettek hajójegyeket, ahogy erre közleményük most rámutatott. Ha Önök további milliókat fizetnek ki egy díjmentes szolgáltatásért, az további büntetőjogi tényállásokat is felvethet, érdemes lehet ezügyben tehát a BKK Igazgatóságának megvizsgálnia, mi történt pontosan.