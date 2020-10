Lánczi Tamás: Fekete-Győr András a problémát sem érti

2020. október 4. 20:39

Lánczi: Olyan román pártvezetőt támogat Fekete-Győr András, aki korábban a magyar kisebbség ellen tett

A múlt hét végén lezajlott romániai helyhatósági választás után négy megyének is magyar vezetője lett. Ám a szép magyar sikerek sem feledtetik a Momentum akcióját, miként a tavalyi elnökválasztás kampányában, az idén is arra biztatták az erdélyi magyarokat, hogy szavazzanak román testvérpártjuk, a liberális USR Plus jelöltjeire.

Lánczi Tamás politológus a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában azt mondta, az eset magyar baloldali sajátosság, amelynek hosszú-hosszú történelmi előzményei vannak. Hozzátette: a magát liberálisnak nevező, de alapvetően internacionalista baloldali eszmekör egész egyszerűen tagadja a magyar nemzetállam fontosságát.

Kiemelte, hogy ez a kör nem számol azzal, hogy a környező országok, vagy más nemzetállamok, amelyek küzdenek magukért, kapva kapnak minden olyan alkalmon, amikor Magyarországon a központi hatalom meggyengül, és a nemzeti érdekérvényesítés is meggyengül, és akkor a magyarok kárára tesznek lépéseket.

Lánczi Tamás szerint a Momentum elnöke, Fekete-Győr András a problémát sem érti, és olyan pártot támogat, amelynek a vezetője korábban, ha lehetett, akkor a magyar kisebbség ellen tett.

„A Momentum elnöke a baloldal egy olyan generációjához tartozik, amelynek már talán tudása sincs arról, hogy mi lenne a helyes ebben a helyzetben. Az embernek van egy identitása, van egy nemzetisége, van egy tágabb közösség, amelyet magyar közösségnek hívunk, és neki ehhez kellene szolidárisnak lennie” – fogalmazott a politológus.

Közölte: azért is érthetetlen, amit Fekete-Győr András tett, mert ha megnézzük a mostani romániai helyhatósági választási eredményeket, akkor azok azt mutatják, hogy az etnikailag román szavazók mérhetetlenül ki vannak ábrándulva a saját politikai elitjükből, és keresik azt az erőt, amely képes ezt a szétzilált országot felemelni.

„Olyan erdélyi településeken is be tudott futni magyar jelölt, ahol nincs magyar többség, mivel úgy gondolják, hogy érdemes a magyar erőket támogatni, melléjük állni” – ismertette.

„A Momentum a fiatalok pártjának nevezi magát, mégis a múlt figuráit veszik elő programalkotásuk során” – hangsúlyozta.

