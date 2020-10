Zivatarok tarkítják időjárásunkat

2020. október 5. 08:56

Hétfőn elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is marad a szeles idő. Hevesebb zivatarok környezetében viharos széllökések fordulhatnak elő. Hétfőn a déli, délutáni órákban szórványos jelleggel alakulnak ki záporok, zivatarok.

Az ország keleti felében heves zivatarok is lehetnek. A szél nagy területen lesz erős, néhol viharos – írta oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hevesebb zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10-16 fok között alakul, de kisebb körzetekben 8-9 fokig is lehűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 20-28 fok között várható, nyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb.

MTI